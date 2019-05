French News: L’équipe de Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod est le vainqueur des compétitions régionales de volleyball

Source: Gazprom en russe

Référence Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui transporte du gaz aux consommateurs de 15 régions des districts fédéraux de la Volga et du Centre de la Fédération de Russie. 54 ateliers de compression, 284 unités de pompage de gaz, 371 stations de distribution de gaz, 2 stations de remplissage de gaz mobiles et 4 modules de remplissage de gaz sur des sites en ligne s département de production des principaux gazoducs. L’activité effective de la société est assurée par 24 succursales, dont 16 départements de production en ligne, le centre technique et d’ingénierie, le département de reprise d’urgence, le département logistique et équipement, le département transport technologique et équipements spéciaux et le centre de formation et de production. Système de management environnemental ISO 14001: 2015. Le personnel de la société compte environ dix mille cinq cents employés. Le siège social est situé à Nijni-Novgorod.

