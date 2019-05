French News: Les consommateurs peuvent décider du système d’étiquetage en été

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’AgricultureLe ministre fédéral prépare une enquête auprès des consommateurs pour l’étiquetage nutritionnel – l’Institut Max Rubner développe actuellement son propre modèle indépendant, qui entre également dans l’enquête

Le débat sur un étiquetage optiquement meilleur des aliments est maintenant chargé d’émotion et d’idéologie, les avantages et les inconvénients des systèmes d’étiquetage existants ne pouvant donc être discutés, le ministre fédéral de la Nutrition, Julia Klöckner, a chargé des scientifiques de l’Institut Max Rubner d’analyser les systèmes d’étiquetage existants, En outre, le ministre fédéral Klöckner a demandé à l’institut de développer son propre système d’identification, qui résout les inconvénients des systèmes connus jusqu’à présent, indépendamment de la communauté scientifique, et de déterminer les avantages et les inconvénients d’une telle utilisation. Des travaux sont en cours à ce sujet. Les résultats sont attendus dans un avenir rapproché. Comme le ministère fédéral de la Nutrition ne veut pas imposer l’addition sans les consommateurs, il les impliquera dans la décision: à partir de l’été, une enquête sera ouverte sur les consommateurs, avec quatre à cinq systèmes d’étiquetage parmi lesquels le nouveau système Max. Julia Klöckner, ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, explique: “Le débat sur l’amélioration de l’étiquetage de la valeur nutritionnelle des aliments en entraîne beaucoup. C’est compréhensible, il s’agit de décisions de tous les jours dans lesquelles tout le monde peut avoir son mot à dire, car nous devons tous manger et boire. Une meilleure visualisation des valeurs nutritionnelles sur le devant des emballages devrait fournir aux consommateurs une orientation rapide, réelle et significative. Il est donc important pour moi de prendre une décision sur un étiquetage nutritionnel étendu selon une procédure compréhensible. Je veux impliquer consciemment les consommateurs dans ce processus. Parce que c’est à propos d’elle. Ils devraient nous donner leur avis: depuis notre Institut Max Rubner, nous avons déjà évalué les systèmes d’étiquetage nutritionnel existants. En outre, l’institut travaille actuellement de manière indépendante à l’élaboration de son propre modèle, qui devrait permettre de faire le lien entre les postes. Une fois que les scientifiques l’auront officiellement introduit, il sera évalué par les consommateurs l’été avec une poignée d’autres systèmes, notamment Nutri-Score et le modèle de l’industrie alimentaire. “Contexte Une alimentation saine comprend un régime alimentaire équilibré, de l’exercice et des dispositions individuelles. rôle. Un meilleur étiquetage des aliments fournissant davantage d’indications ne sera pas une garantie pour les moins gros en surpoids, mais c’est un élément de base important pour aider les consommateurs à prendre leur décision plus facilement. Quel que soit le système d’étiquetage choisi, les États-nations ne peuvent le mettre en œuvre que sur une base volontaire. En vertu du droit européen, un pays ne doit pas obliger tous, y compris les producteurs étrangers, à appliquer le système respectif. La raison en est un manque de réglementation européenne uniforme. Celles-ci ne sont disponibles que pour le tableau des valeurs nutritionnelles figurant au dos de l’emballage.

