French News: Les problèmes régionaux doivent être résolus avec les structures fédérales – A. Kutepov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Une commission temporaire du Conseil de la Fédération chargée d’améliorer la réglementation juridique en matière de contrôle de l’État (contrôle) et de contrôle municipal en Fédération de Russie a achevé une visite de travail à Chita et à Yakoutsk.

Une commission temporaire du Conseil de la Fédération chargée d’améliorer la réglementation juridique en matière de contrôle de l’État (contrôle) et de contrôle municipal en Fédération de Russie a achevé une visite de travail à Chita et à Yakoutsk. La délégation était présidée par le président de la Commission, le président du Comité du Conseil de la fédération chargé de la réglementation et de l’organisation de l’activité parlementaire, Andrei Kutepov. Kutepov Andrei Viktorovich représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de Saint-Pétersbourg

Les travaux des sénateurs ont été menés dans les domaines suivants: santé, éducation, sport, culture, logement et environnement urbain, emploi de condamnés, recyclage des déchets. a tenu une réunion sur la mise en œuvre du programme “hectare extrême-oriental”, a visité la ferme.

Nous avons préparé des appels sur un certain nombre de questions qui ont été placées sous le contrôle des résultats des réunions.

«Nous avons déjà préparé des appels sur un certain nombre de questions, que nous avons maîtrisées sur les résultats des réunions. Cela concerne la fourniture de logements, ainsi que de places dans les jardins d’enfants », a déclaré Andrei Kutepov.

Andrei Kutepov a insisté sur l’importance d’améliorer les méthodes et les formes de contrôle, qui constituent l’une des conditions essentielles pour améliorer la qualité des services publics et municipaux. Le sénateur a rappelé que cette année, la tâche avait été définie: passer à une approche axée sur les risques dans tous les types d’activités de contrôle et de surveillance. avec des structures fédérales. Nous allons travailler dans cette direction », a conclu Andrey Kutepov.

