French News: L’Europe a besoin de cohésion, de protection du climat et de votre voix!

Source: Bundestag – Alliance Le Parti Vert Dans son discours d’ouverture du parti aux élections à Berlin, Robert Habeck a déclaré: “Nous avons maintenant besoin de l’entrée immédiate dans une autre politique. La question cruciale n’est pas de savoir quand la dernière centrale au charbon sera fermée, mais à quelle vitesse et combien d’entre elles seront fermées maintenant, cette année, “a déclaré Habeck. Annalena Baerbock: “Si nous n’agissons pas maintenant, nous ne sombrerons pas seulement de la crise climatique dans une crise des espèces et de l’environnement, nous sombrerons dans une crise de la démocratie. C’est pourquoi ce n’est pas seulement un choix de changement climatique, c’est un vote démocratique. “Il s’agit de construire une Europe juste et sociale qui cessera. Le candidat de premier plan, Ska Keller:” Nous voulons défendre les droits sociaux de tous les citoyens européens. Pour cela, nous avons besoin de normes sociales minimales contraignantes qui s’appliquent dans toute l’Europe. Nous voulons construire une Europe des personnes, une Europe sociale! “Sven Giegold, candidat de premier plan, a fait campagne pour un New Deal vert pour l’Europe:” Nous avons un concept avec le Green New Deal, car nous combinons le sens économique avec le juste social et le respect écologique “Il s’agit enfin de garantir une plus grande justice fiscale et, partant, une plus grande marge de manœuvre pour investir dans l’avenir. Les délégués ont adopté lors de la soirée électorale la décision” L’Europe a besoin de cohésion, de protection du climat et de votre voix! “

