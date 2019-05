French News: Meilleures opportunités de carrière grâce à une attitude sans cliché

Source: Ministère fédéral de l’éducation et de la rechercheUn choix d’occupation et d’étude sans cliché est un avantage pour les jeunes, les entreprises et la société. Lors de la soirée de réception de l’initiative Cliché libre, le secrétaire d’État Christian Luft a rendu hommage aux partenaires de l’initiative:

Le secrétaire d’État Christian Luft honore les partenaires de l’initiative © BMBF / Hans-Joachim Rickel “Chacun devrait apporter ses talents et ses capacités à la profession de la meilleure façon possible. Et quel que soit le sexe. Nous avons besoin d’une orientation professionnelle et d’étude sans cliché pour que les diverses opportunités du marché du travail en Allemagne soient ouvertes à tous. C’est pourquoi le BMBF, conjointement avec le BMFSFJ, promeut l’initiative pour un monde sans cliché. Ensemble, nous voulons surmonter les impasses sexuelles. “Pour le BMBF, la secrétaire d’État à l’air a décerné des prix à des représentants du domaine scientifique pour leur engagement en faveur de l’initiative” sans cliché “. Par exemple, à la Fachhochschule Bielefeld, les filles peuvent avoir un aperçu des sujets des STEM au cours d’un essai. L’Université de l’éducation Schwäbisch Gmünd encourage les enseignants à encourager les élèves de sciences et de technologies à prendre en compte le genre et la diversité. L’initiative Cliché rassemble de plus en plus d’institutions, d’entreprises, de sociétés de formation, d’universités et d’institutions non universitaires. Ainsi, l’Initiative Cliché Libre forme un réseau national fort. Actuellement, il y a plus de 170 partenaires à tendance croissante. L’initiative a pour but d’éliminer la division des professions entre hommes et femmes, ainsi que la patronne et première ministre Elke Büdenbender, ministre fédérale des Affaires de la famille, lors de la soirée réservée à l’initiative Cliché libre à la Maison de l’économie allemande. Franziska Giffey, ministre fédérale du Travail, Hubertus Heil, secrétaire d’État parlementaire du ministère fédéral de l’Environnement, Rita Schwarzelühr-Sutter, et Alexander Gunkel, membre de la direction générale de la Confédération des associations d’employeurs allemandes (BDA), directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie allemande (DIHK) Achim Dercks et le secrétaire général de l’Association centrale de l’artisanat allemand (ZDH) Holger Schwannecke, tous les établissements, entreprises, entreprises de formation et organisations intervenant dans l’orientation professionnelle et / ou les études sont invités à se joindre à cette initiative.

MIL OSI