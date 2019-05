French News: Mieux que son appel

Source: NABU – Union pour la conservation de la nature, AllemagneLe projet de protection au Tadjikistan

Au Tadjikistan, l’hyène rayée est considérée comme éteinte depuis des décennies, jusqu’à ce que les défenseurs de la nature découvrent un événement. Afin de préserver les espèces rares, la NABU et la Société zoologique de protection des espèces et des populations (ZGAP) ont lancé un projet de conservation.

Hyène rayée dans les hautes herbes – Photo: Adobe Stock / ramoncarretero

Après avoir surfé sur Internet avec une vidéo tirée du Tadjikistan montrant deux hyènes rayées tuées, le professeur Umed Karimov a ensuite recherché le lieu d’où provenaient ces enregistrements troublants. Après plusieurs mois de recherche, il a été possible de trouver le lieu et de parler aux gens, après quoi la NABU et la Société zoologique pour la protection des espèces et des populations ont lancé un nouveau projet de conservation. En décembre 2016, la première hyène à rayures a été capturée avec un piège photographique – la première preuve photographique de ce type au Tadjikistan! En octobre 2017, trois autres individus ont été photographiés. Cela laisse espérer qu’il existe encore une population viable!

Sur la population d’hyènes rayées au Tadjikistan

Eye to Eye avec piège photographique (c) Association des organisations de protection de la nature du Tadjikistan

Protection pour un style infâme

Hyène rayée couchée – Photo: istockphoto

Les hyènes sont toujours menacées, car les bergers les voient comme une menace pour le troupeau de moutons et les hyènes dévastent les champs de melons lorsqu’elles recherchent les plus doux melons. Ces dernières années, plusieurs hyènes ont donc été tuées par les habitants. Les espèces proies des hyènes, en particulier les moutons Urial, s’épuisent de plus en plus en raison du braconnage et de la perte de leur habitat. pour empêcher les dernières hyènes. Même les chasseurs traditionnels sont impliqués. Une zone de conservation communautaire doit être créée pour assurer la protection des hyènes et des Uriale (moutons sauvages) contre le braconnage. Une fois le stock reconstitué, les moutons sauvages peuvent être chassés à nouveau à l’avenir, avec l’autorisation de réglementer. Cela crée une incitation à reconstruire et à maintenir une population saine de l’Oural qui sert également de proie aux hyènes. Cette approche a déjà permis de reconstituer les stocks de bouquetins et de chèvres d’autres régions du Tadjikistan et du Pakistan et d’inverser le déclin des léopards des neiges. se produisent souvent ensemble et bénéficient probablement de leur proie. Ce lien entre les deux espèces et les rumeurs récurrentes d’observations de bergers laissent espérer qu’avec la protection des hyènes et de l’Uriale, le léopard trouvera un habitat sûr dans la région.La NBU et le ZGF continueront à soutenir le projet de conservation des partenaires tadjiks. Premièrement, la création d’une réserve de chasse communautaire doit être encouragée. Cela nécessitera des équipements pour les rangers: uniformes, jumelles, navigation GPS, radios, moyens de transport; Des postes de garde-chasse doivent être érigés et une protection efficace organisée. À l’avenir, des offres touristiques seront développées.

Plus sur le sujet

MIL OSI