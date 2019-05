French News: Prix ​​à la production avril 2019: + 2,5% par rapport à avril 2018

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 192 du 20 mai 2019

Prix ​​de production des produits industriels, avril 2019 + 0,5% sur le mois précédent + 2,5% sur le même mois de l’année précédente

WIESBADEN – Le prix à la production Les produits industriels étaient en hausse de 2,5% en avril 2019 par rapport à avril 2018. En mars 2019, le taux de variation annuel était de + 2,4%. Selon l’Office fédéral de la statistique (Destatis), les prix à la production ont augmenté de 0,5% par rapport au mois précédent.

La tendance des prix de l’énergie a également eu le plus grand impact sur l’évolution des prix à la production en avril 2019. Les produits énergétiques étaient 6,6% plus chers qu’un an plus tôt. Par rapport au mois précédent, en mars 2019, ces prix ont augmenté de 1,0%.

Hors énergie, les prix à la production ont augmenté de 1,3% par rapport à avril 2018. Ils ont augmenté de 0,3% par rapport à mars 2019.

Évolution des prix spéciaux pour l’énergie en avril 2019

Changement en%

Avril 2019 ci-contre

Avril 2018

Mars 2019

Électricité

10,8

1.3

y compris:

pour les redistributeurs

23.6

1.5

pour les clients contractuels spéciaux

7.8

1.6

pour les ménages

2.8

0,9

Gaz naturel (distribution)

6.1

-0,2

y compris:

pour les revendeurs

8.7

0,0

pour l’industrie

1.8

-2,4

pour les centrales

-2,3

-2,1

produits pétroliers

5.8

3.8

y compris:

Mazout léger

7.8

3.0

Le carburant diesel

5.5

1.2

GPL comme carburant ou carburant

-0,9

0,2

Les biens durables étaient 1,6% plus chers en avril 2019 qu’en avril 2018 (+ 0,2% par rapport à mars 2019) et les biens d’investissement à 1,5% (+ 0,1% par rapport à mars 2019).

Les biens de consommation étaient 1,5% plus chers en avril 2019 qu’en avril 2018. Par rapport au mois de mars 2019, ces prix avaient augmenté de 1,1%. La nourriture était 1,8% plus chère que le même mois l’année dernière. Les prix du porc et des pommes de terre transformées ont particulièrement augmenté. Les deux produits coûtaient 15,9% de plus qu’il ya un an. Alors que les prix du porc ont augmenté de 18,4% par rapport au mois précédent en mars 2019, la hausse des prix des pommes de terre a été modérée, à 0,3%. Les produits de boulangerie coûtaient 3,9% de plus qu’il ya un an. Moins chers qu’en avril 2018, il s’agissait en particulier du beurre (-15,5%) et du sucre (-15,3%). Le café coûtait 3,6% de moins qu’il ya un an.

Les biens intermédiaires ont été 1,0% plus chers en avril 2019 qu’en avril 2018. Par rapport au mois précédent, en mars 2019, les prix ont augmenté de 0,2%. La farine de maïs a augmenté de 10,1% d’une année sur l’autre, mais les prix ont baissé par rapport à -0,7% en mars 2019 par rapport au mois précédent. Les produits en béton, ciment et gypse coûtaient 4,5% de plus qu’il ya un an. Moins d’un an auparavant, les matières premières secondaires (-6,5%), le plomb, le zinc, l’étain et les produits semi-finis (-5,3%) ainsi que les composants électroniques et les cartes de circuits imprimés (-3,8%) étaient les principaux. Les métaux étaient 0,2% moins chers qu’en avril 2018.

Indice des prix à la production des produits industriels (ventes intérieures) – Allemagne –

Année / mois

2015 = 100

% De changement

mois précédent

mois précédent

2018

avril

102,8

1.9

0,4

mai

103,3

2,5

0,5

juin

103,7

2.9

0,4

juillet

103,9

2.9

0,2

août

104,2

3.1

0,3

septembre

104,7

3.2

0,5

octobre

105,0

3.3

0,3

novembre

105,1

3.3

0,1

décembre

104,7

2.7

-0,4

2019

janvier

105,1

2.6

0,4

février

105,0

2.6

-0,1

mars

104,9

2.4

-0,1

avril

105,4

2,5

0,5

dans lesquels:

biens intermédiaires

105,9

1.0

0,2

biens d’équipement

104,4

1.5

0,1

Biens de consommation

105,3

1.6

0,2

biens de consommation

105,8

1.5

1.1

énergie

105,6

6.6

1.0

Notes méthodologiques: L’indice mesure l’évolution des prix des produits fabriqués par les industries minière, manufacturière, énergétique et des eaux en Allemagne et vendus sur le marché intérieur. Il représente les variations de prix au début du processus économique et la date de reporting est le 15 du mois de référence.

Pour plus d’informations, voir Indice des prix à la production des produits industriels.

Tous les résultats actuels sont également inclus dans Fachserie 17, Reihe 2 “Indice des prix à la production des produits industriels». Longue série chronologique peut sur la table Prix ​​de production des produits industriels (61241-0006) dans la base de données GENESIS-Online.

