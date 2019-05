French News: Stübgen: Sans bioénergie, la protection du climat et la transition énergétique sont inconcevables

Source: Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agricultureLe secrétaire d’État parlementaire du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Michael Stübgen, visite deux projets prometteurs dans le domaine de la bioénergie à Lusace

L’avenir de la région de Lusite en lignite est un sujet de politique énergétique très débattu: le secrétaire d’État parlementaire du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Michael Stübgen, a maintenant une idée: les communautés de Schipkau et de Massen-Niederlausitz utilisent depuis des années la bioénergie pour générer de l’électricité et de la chaleur. Ils contribuent non seulement à la transition énergétique, mais montrent également des perspectives de développement pour toute la région. “Sans la contribution de la bioénergie, la protection du climat et la transition énergétique sont inconcevables. La biomasse fournit environ 90% de la chaleur renouvelable générée en Allemagne. L’agriculture et la sylviculture font partie de la solution. Cela est particulièrement évident dans les quelque 300 villages et communes bioénergétiques allemands, qui se concentrent constamment sur les énergies renouvelables “, a souligné le secrétaire d’Etat parlementaire. Dans les grandes villes notamment, il sera encore plus important de combiner la bioénergie avec d’autres énergies renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique. La coordination intelligente de la production, du transport, de la consommation et du stockage ainsi que la mise en réseau des domaines de l’électricité, de la chaleur et de la mobilité revêtent une importance décisive.

