French News: T. Kusayko: Le projet de loi propose la création de commissions interministérielles sur l’organisation des loisirs et la santé des enfants

Le sénateur a co-rédigé le projet de loi sur l’amélioration de la sécurité des loisirs des enfants.

L’objectif principal des amendements proposés à la loi sur les garanties des droits de l’enfant est de garantir la qualité et la sécurité des activités de loisir et de réadaptation des enfants, ainsi que de prévenir les violations de la loi dans ce domaine, a déclaré la membre du Comité de politique sociale du Conseil de la Fédération, Tatiana Kusayko. KusaykoTatyana Alekseevna, le représentant du corps législatif (représentant) du pouvoir de l’État dans la région de Mourmansk.

«Le projet de loi prévoit la création et l’organisation des travaux des commissions interdépartementales sur l’organisation des loisirs pour enfants et leur réhabilitation, ainsi que l’établissement d’un règlement pour leurs activités», a déclaré Tatyana Kusayko. Le parlementaire a ajouté que les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie ou les gouvernements locaux seront habilités à créer de telles commissions.

À ce jour, il n’existe pas de base légale suffisante pour coordonner le travail avec les organisations de vacances pour enfants.

Selon le sénateur, les commissions peuvent comprendre des représentants des autorités législatives et exécutives des régions, ainsi que des organes territoriaux des organes exécutifs fédéraux exerçant un contrôle de l’Etat sur l’éducation, le respect du droit du travail, la protection des consommateurs, la surveillance sanitaire et épidémiologique, surveillance des incendies au niveau fédéral, contrôle de la qualité par l’état et sécurité des activités médicales, représentants des autorités «Aujourd’hui, il n’existe pas de base légale suffisante pour coordonner le travail avec les organisations de loisirs pour enfants et leur fournir l’assistance méthodologique et pratique nécessaire. Pour ce type de travail, ainsi que pour la coopération ouverte entre les organismes publics dans ce domaine et l’interaction avec la communauté de parents, un système de commissions régionales doit être créé “, a déclaré Tatiana Kusayko. Les tâches des commissions comprendront notamment une communication avec les organismes fédéraux. activités de communication avec les dirigeants d’organisations de loisirs, notamment sous la forme de séminaires annuels organisés avec la participation de représentants du ministère russe des Situations d’urgence, Rospot le rebadzor et les autres.

