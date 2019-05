French News: Visiter le Bauhaus Dessau

Source: Ministère fédéral des finances20.05.2019

La secrétaire d’État parlementaire Bettina Hagedorn a officiellement présenté la pièce en argent de 100 euros “100 ans du Bauhaus” le 18 avril 2019 dans le cadre de l’inauguration du Bauhaus Buildings Dessau. Le Bauhaus Dessau, qui est également représenté sur la pièce, était l’endroit approprié pour présenter la pièce nouvellement publiée.

Visiter le Bauhaus Dessau Source: Ministère fédéral des finances

De nombreux invités se sont rendus au Bauhaus sous le slogan “Originals retrold”. Avec la réouverture, des salles qui n’étaient pas ou seulement partiellement accessibles au cours des dernières années ont été rendues accessibles au public. Dans son discours, Mme Hagedorn a souligné les mérites du mouvement Bauhaus. Après les horreurs de la Première Guerre mondiale, il voulait plus que réunir l’art et l’artisanat. Le mouvement a rêvé dès le début des changements sociaux et du dépassement des inégalités. Au cours des années fondatrices de la première démocratie allemande, les fondements d’un développement visionnaire à bien des égards ont été jetés. Le design moderne devrait changer les conditions de vie des personnes et créer de nouveaux modes de vie. L’esthétique devrait être introduite dans la vie quotidienne. La pièce de 20 euros en argent commémore les mérites du Bauhaus et a été remise aux invités d’honneur Rainer Haseloff, Premier ministre de Saxe-Anhalt, Peter Kuras, maire de Dessau, Dr. Ing. Claudia Perren, directrice et PDG Bauhaus Dessau Foundation, Philip Kurz, directeur général de la Fondation Wüstenrot et Bastian Prillwitz, concepteur de la pièce, ont été libérés le 14 avril 2019, avec la pièce en argent de 100 euros “100 Years Bauhaus”. La demande est immense, mais il existe encore des exemplaires. La pièce est disponible en monnaie normale à une valeur nominale de 20 euros dans les succursales de la Deutsche Bundesbank et en qualité de collection supérieure au point de vente officiel des pièces de collection de la République fédérale d’Allemagne “VfS”, www.deutsche-sammlermuenzen.de. Procurez-vous votre copie du “Erlebniswelt im Miniaturformat” dans les délais, car le jury a loué le dessin gagnant. Plus d’informations sur le sujet

