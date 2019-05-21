Алексей Миллер и Денис Паслер обсудили перспективы сотрудничества «Газпрома» и Оренбургской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 мая 2019, 19:00

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности Губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между компанией и Правительством региона. В частности, речь шла о развитии газификации области. Отмечено, что в 2003–2018 годах «Газпром» построил и ввел в эксплуатацию 64 межпоселковых газопровода, в том числе четыре — в 2018 году. В результате на 1 января 2019 года уровень газификации Оренбургской области достиг 98,4% (в среднем по России — 68,6%). В настоящее время компания продолжает строительство межпоселковых газопроводов к с. Березовка Кваркенского района и с. Подлесному Кувандыкского района.

Отдельное внимание на встрече было уделено совместной работе по расширению регионального рынка газомоторного топлива. В Оренбургской области действуют девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Компания рассматривает возможность строительства новых станций, в частности на федеральной трассе М-5 «Урал». В свою очередь, Правительство региона планомерно увеличивает парк газомоторной автотехники за счет приобретения пассажирских автобусов, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

На встрече также были рассмотрены предложения Правительства Оренбургской области по увеличению уровня полезного использования попутного нефтяного газа малых месторождений независимых недропользователей с привлечением инфраструктуры «Газпрома».

Алексей Миллер и Денис Паслер обсудили меры, необходимые для урегулирования ситуации с ростом просроченной задолженности потребителей региона за поставленный газ.

Справка

Между ПАО «Газпром» и Правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены три физкультурно-оздоровительных комплекса, современные многофункциональные спортивные площадки, игровые комплексы, проведена реконструкция стадиона и Дворца культуры и спорта «Газовик» в Оренбурге. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в с. Северном Северного района.

Управление информации ПАО «Газпром»

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