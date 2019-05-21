Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона восстановила права членов семей ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона провела проверку исполнения законодательства о пенсионном обеспечении вдов, родителей и детей ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, проживающих в Свердловской области.

Установлено, что 33 гражданам указанной категории пенсии выплачивались без учёта повышения, предусмотренного действующим законодательством.

По результатам проверки в защиту прав и законных интересов членов семей ветеранов военная прокуратура заявила в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга иски о взыскании недополученных сумм, 19 из которых судом рассмотрены и удовлетворены, после чего будет произведён перерасчёт и пенсия будет выплачиваться с учётом повышения.

Работа по восстановлению прав граждан указанной категории на получение повышенной пенсии продолжается.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI