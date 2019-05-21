Во Приморском крае прокуратура добилась блокировки сайтов с информацией о продаже модифицированных счетчиков, позволявших осуществлять хищение энергоресурсов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока Приморского края в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайты, на которых размещена реклама модернизированного прибора учета с пультом дистанционного управления, позволяющего занижать потребление электрической энергии и тем самым осуществлять хищение энергоресурсов.

Так, на указанных интернет-страницах содержались объявления о продаже т.н. «умных» счётчиков, способы их оплаты и получения.

Между тем, данная информация способствует совершению правонарушений. Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на размещение в сети «Интернет» информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В целях исключения доступа граждан к такой информации прокурор района направил в суд 8 административных исковых заявлений о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. В настоящее время интернет-страницы заблокированы.

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