Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В олимпийском комплексе «Лужники» состоялся розыгрыш XXV Кубка по мини-футболу памяти прокурора Дзержинского района г. Москвы В.И. Севрюгина, погибшего при исполнении служебного долга 7 июня 1990 г. Торжественное открытие турнира прошло на главном стадионе страны – Большой спортивной арене «Лужники». В юбилейном состязании в трёх номинациях приняли участие 42 команды.

За переходящий кубок состязались 32 коллектива из прокуратур республик Башкортостан, Мордовия, Калмыкия, Крым, Татарстан, а также из Чувашии, Ставропольского края, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Тверской, Тульской областей, городов Санкт-Петербург и Севастополь, сборные Уральского федерального округа на базе прокуратур Свердловской и Курганской областей, Сибирского федерального округа в составе прокуратур Алтайского края и Республики Алтай, студенты Университета прокуратуры Российской Федерации и Института прокуратуры МГЮА им. О.Е. Кутафина, а также сборные Главной военной прокуратуры и четыре команды, составленные из работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур г. Москвы и Московской области. В ветеранском турнире для работников в возрасте от 40 лет участвовало 8 сборных команд: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры г. Москвы, Главной военной прокуратуры и Московской городской военной прокуратуры, Северо-Западного федерального округа (на базе прокуратуры Республики Коми), Сибирского федерального округа (на базе прокуратур Алтайского края, Иркутской и Кемеровской областей), Центрального Федерального округа ( на базе прокуратур Смоленской и Ярославской областей) и Южного федерального округа (на базе прокуратуры Ростовской области).

Для руководящих работников органов прокуратуры Российской Федерации и ветеранов органов прокуратуры был организован гала-матч с участием ветеранов ФК «Спартак» (Москва). За Генеральную прокуратуру Российской Федерации в этой встрече, вызвавшей повышенный интерес зрителей, приняли участие Михаил Александров, Вячеслав Власов, Салават Каримов и Александр Яцев, признанный лучшим игроком матча.

В турнире среди ветеранов первенствовала сборная Ветеранов военных прокуратур, победившая в финальной игре команду Южного федерального округа. Лучшим игроком в этой части турнира объявлен полковник юстиции в отставке Андрей Филин.

В финальном матче за главный приз померились силами сборная Центрального федерального округа, составленная из работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Дмитрий Денев – капитан команды и Максим Бреев), прокуратур г. Москвы, Московской, Ивановской и Орловской областей и прокуратура Ростовской области. В основное время командам не удалось открыть счёт. В серии пенальти точнее оказались представители Центрального федерального округа. Лучшим игроком турнира стал ростовчанин Александр Минеев.

Участники масштабного спортивного мероприятия отметили высокий уровень юбилейного турнира, организованного Главным управлением кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратурой г. Москвы.

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