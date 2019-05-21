Source: Russia – Council of the Federation

Расширенные заседания комитетов пройдут с участием представителей органов государственной власти региона.

В Совете Федерации 21–22 мая состоятся Дни Кемеровской области – Кузбасса.

С участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга состоится официальное открытие выставки достижений Кемеровской области – Кузбасса.

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Делегацию этого субъекта Российской Федерации в СФ возглавят губернатор региона Сергей Цивилев ЦивилевСергей ЕвгеньевичГубернатор Кемеровской области и председатель Совета народных депутатов Вячеслав Петров. ПетровВячеслав АнатольевичПредседатель Совета народных депутатов Кемеровской области

Пройдут расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

В Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудят проблемы переселения граждан из жилых домов, расположенных на подработанных территориях закрытых угольных предприятий на территории Кемеровской области – Кузбасса.

Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования в Кемеровской области – Кузбассе поднимут в Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Об обеспечении безопасности и снижении преступности в регионе речь пойдет на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности.

В Комитете СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности затронут вопросы работы органов власти Кемеровской области – Кузбасса по созданию условий для развития институтов гражданского общества.

В Комитете СФ по социальной политике обсудят тему социальной политики в Кемеровской области – Кузбассе.

Вопросы образования, науки и культуры в контексте реализации национальных проектов будут в центре внимания Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Заседание Комитета СФ по экономической политике будет посвящено актуальным вопросам развития инфраструктуры Кемеровской области – Кузбасса.

В рамках 458-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О перспективах социально-экономического развития и приоритетах в законотворческой деятельности Кемеровской области – Кузбасса сенаторам расскажут руководители региона.

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