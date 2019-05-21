В Тюменской области после прокурорского вмешательства погашены долги по зарплате в сумме 2,8 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Омутинского района Тюменской области провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Совхоз «Прогресс».

Установлено, что на предприятии имелась задолженность по оплате труда за декабрь 2018 года – февраль 2019 года в общей сумме 2,8 млн. рублей.

В целях защиты трудовых прав прокуратура в адрес генерального директора внесла представление, а в отношении совхоза возбудила административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты). По результатам рассмотрения дела он оштрафован.

Кроме того, по материалам прокуратуры в отношении генерального директора предприятия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ведется следствие.

В результате принятых мер указанная выше задолженность была погашена. Сейчас идет выплата зарплаты за апрель.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI