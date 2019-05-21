«Газпром» завершает строительство восьми новых газопроводов в Вологодской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 мая 2019, 18:45

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Стороны обсудили инвестиционную деятельность компании в регионе. В частности, речь шла о развитии стратегически важного Северного газотранспортного коридора. Через Вологодскую область проложены участки современных высокотехнологичных газопроводов «Ухта — Торжок», «Ухта — Торжок — 2» и «Грязовец — Выборг». В активной фазе строительства мощности на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская». Продолжается реализация проекта сооружения газопровода-отвода к гг. Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра Вологодской области и г. Пудож Республики Карелия. В 2014–2018 годах на реализацию проектов (в основном газотранспортных) в регионе компания (с учетом дочерних обществ) направила 137,3 млрд руб. В 2019 году инвестиции запланированы в объеме 70,9 млрд руб.

Большое внимание уделяется развитию газификации Вологодской области. В 2002–2018 годах «Газпром» построил 11 межпоселковых газопроводов, в том числе два из них — в 2018 году.

В 2019 году компания завершает строительно-монтажные работы по восьми межпоселковым газопроводам. Будут созданы условия для подключения потребителей в 29 населенных пунктах:

— п. Верхневольский, д. Тешемля, пос. Тимошкино, д. Ярцево Бабаевского района;

— д. Большое Косиково, д. Заемье, д. Панкратово, с. Сидорово, д. Сидоровское, д. Сопелкино Грязовецкого района;

— д. Букино, д. Змейцыно, д. Марковское, д. Новая, д. Острецово, пос. Пионерский, с. Спас-Ямщики, с. Старое, с. Шейбухта Междуреченского района;

— д. Веригино, д. Игумновская, д. Исаковская, с. Красное, д. Маклинская, д. Семеновская, д. Шкулевская Тарногского района;

— д. Высокое, д. Чернышово, д. Чирково Усть-Кубинского района.

В текущем году предполагается приступить к строительству еще трех газопроводов: к д. Глухое, д. Заозерье, д. Круглое и микрорайону Хуторок п. Кадуй Кадуйского района, к г. Кириллову Кирилловского района.

«Газпром» входит в число ключевых поставщиков тепловой энергии потребителям региона. Компания построила 17 новых котельных в пяти районах Вологодской области. В настоящее время на основе концессионного соглашения реализуется проект реконструкции тепловых сетей в г. Череповце.

Алексей Миллер обратил внимание Олега Кувшинникова на необходимость проведения системной работы по укреплению платежной дисциплины потребителей и снижению просроченной задолженности за поставленный газ и тепловую энергию. На 1 мая 2019 года она составила 1 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Вологодской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

В Вологодской области действуют семь газозаправочных объектов «Газпрома», в том числе в гг. Вологде и Череповце. В дальнейшем компания планирует разместить в областном центре еще один объект.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены три физкультурно-оздоровительных комплекса (в г. Грязовец, п. Юбилейный и с. Нюксеница), а также современные многофункциональные спортивные площадки.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI