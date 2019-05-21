Source: Gazprom in Russian

Справка

OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

В июне 2018 года подписано Соглашение о продлении действующего контракта между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.

В октябре 2018 года «Газпром» и OMV подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

В 2018 году «Газпром» поставил в Австрию 12,3 млрд куб. м газа — на 34,8% (на 3,2 млрд куб. м) больше, чем в 2017 году (9,1 млрд куб. м).

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

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