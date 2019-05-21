О депортации из США гражданина Российской Федерации, обвиняемого в покушении на убийство

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Компетентные органы США депортировали в Россию гражданина Российской Федерации Владимира Третьякова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как полагает следствие, в октябре 2016 в д. Ясная Поляна Тульской области Третьяков с целью убийства не менее восьми раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого, в том числе в голову. Однако потерпевший остался жив, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.

В дальнейшем злоумышленник скрылся от уголовного преследования и в январе 2018 года был объявлен в международный розыск.

В июне 2018 года Третьяков был задержан на территории США.

Благодаря взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами США, по данному делу с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Третьякова.

В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию.

В настоящее время уголовное дело в отношении Третьякова находится в производстве следственного отела по г. Щекино Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

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