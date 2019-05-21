О деятельности Акционерного общества «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (21.05.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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О деятельности Акционерного общества «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»

Банк России приказом от 14.05.2019 № ОД-1090 отозвал лицензии на осуществление страхования у Акционерного общества «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» рег. № 3116, Республика Татарстан, город Казань, улица Маршала Чуйкова, дом 2, блок Б (далее — АО «НАСКО»). В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» приказом Банка России от 14.05.2019 № ОД-1091 назначена временная администрация АО «НАСКО».

В рамках осуществления своих полномочий временной администрации не обеспечен доступ к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных АО «НАСКО», а также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов.

По данному обстоятельству временной администрацией направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы.

В связи с невозможностью определения места нахождения всех бланков страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — БСО ОСАГО) для их изъятия временная администрация признает их утраченными.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъект страхового дела не вправе заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Договоры страхования, заключенные от лица АО «НАСКО» после даты вступления в силу решения Банка России об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 г.) с использованием в том числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными.

Банк России обращает внимание, что в связи с приостановлением приказом Банка России от 20.05.2019 № ОД-1132 полномочий исполнительных органов АО «НАСКО» публикуемые неустановленными лицами в средствах массовой информации материалы от лица АО «НАСКО» не имеют отношения к деятельности временной администрации и текущей ситуации в АО «НАСКО».

Действие доверенностей, ранее выданных АО «НАСКО», прекращено.

21 мая 2019 года

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