О структурных и кадровых изменениях в ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

21 мая 2019, 14:30

В целях совершенствования организационной структуры принято решение о создании в ПАО «Газпром» департаментов 644, 645, 646, 647. Координация деятельности департаментов возложена на заместителя Председателя Правления — начальника Департамента 623 Олега Аксютина.

Начальником Департамента 644 назначен Александр Мазуров, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента 621.

Начальником Департамента 645 назначен Сергей Скрынников, ранее занимавший должность начальника Департамента 338.

Начальником Департамента 646 назначена Наталья Чекалина, ранее занимавшая должность заместителя начальника Департамента 621 — начальника Управления.

Начальником Департамента 647 назначен Николай Ткаченко, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента 621 — начальника Управления.

Принято решение исключить Департамент 621 из штатного расписания ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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