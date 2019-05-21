ПМЮФ: кто несет ответственность за здоровье населения?

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Модератором дискуссии выступила профессор СПбГУ Нелли Дивеева, член экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ. Открывая дискуссию, она напомнила, что здоровье — это не просто отсутствие болезней и физических дефектов, а, согласно определению ВОЗ, состояние физического, духовного и социального благополучия. Именно поэтому, говоря о здравоохранении, следует учитывать, что эта проблематика захватывает не только медицину. В соответствии с российским законодательством право на охрану здоровья толкуется широко: оно касается не только права на качественную и доступную медицинскую помощь, но и права на благоприятные условия труда и учебы, качественные продукты питания, благоприятную окружающую среду.

На повышение уровня здоровья населения влияет целое множество факторов, и хорошая медицинская практика — лишь один из них. О ценностной медицине — одной из парадигм возможного развития здравоохранения в ближайшем будущем — участникам круглого стола рассказал Михаил Карпенко, заместитель генерального директора по научно-лечебной работе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

Главным отличием новой концепции медицины является оценка эффективности лечения и ценности результата с точки зрения прежде всего пациента. Спикер сообщил, что на сегодняшний день в клинической практике используются в основном зависящие от объема показатели — например, оборот койки или количество вылеченных больных. И если сейчас оплата взимается с граждан за оказанную услугу, то при ценностной медицине оцениваться будет именно конечный результат. Отличие существующей от возможной будущей системы касается и роли участия различных медицинских учреждений амбулаторного, поликлинического и стационарного звена. В настоящее время каждое из них отвечает за свой этап, в будущем же планируется учитывать все движение пациента — от первичной профилактики до реабилитации. Дополнительное преимущество ценностной медицины заключается в возможности работать с большими данными, а значит, не только ретроспективно оценивать результаты лечения, но и проводить предсказательное моделирование.

Главным для внедрения нового подхода является правильное определение того, что именно является реальным показателем оценки результата в каждой конкретной ситуации — именно поэтому ценностную медицину также называют персонифицированной.

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин согласился с тем, переход к новой концепции медицины повлияет на общее здоровье населения и ожидаемую продолжительность жизни — главный критерий оценки эффективности системы здравоохранения с точки зрения общественного здоровья. Однако он обратил внимание на то, что одно только Министерство здравоохранения не может быть ответственным за этот сложный, многокомпонентный показатель. Его вклад в формирование общественного здоровья не превышает 10 %, в то время как от образа жизни зависит до 51 %. Негативный вклад в ухудшение здоровья вносят экология, неблагоприятная среда на работе и в быту, злоупотребление алкоголем, некачественное питание, низкая физическая активность населения и многое другое. Эти факторы уже относятся к сферам деятельности Министерства сельского хозяйства, Министерства спорта, Министерства природных ресурсов и экологии и других подразделений.

При этом профессор СПбГУ подчеркнул, что не менее важным для сохранения здоровья является и ответственное поведение самих граждан. «Пациент должен знать основы “жизнесохранительного поведения”. Если мы не примем меры и не обучим ему наше население, то уже в скором времени медицина станет недоступной из-за ее дороговизны, — отметил Игорь Михайлович. — Должно ли население заботиться о своем здоровье? Да, и это отражено в Федеральном законе “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. Но реальных санкций за его несоблюдение не предусмотрено. Некоторые юристы полагают, что в этом акте отражается право на охрану здоровья и его реализация — зона личной ответственности каждого гражданина. Но мы с вами понимаем, что если говорить о стратегии государства и общества с точки зрения сохранения здоровья, то мы не можем оставлять без внимания эту проблему. Значит, надо подумать о том, как стимулировать население к сохранению своего здоровья».

MIL OSI