Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии Дней Кемеровской области — Кузбасса в Совете Федерации сенатор рассказал о регионе.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области рассказал о регионе, который он представляет в Совете Федерации.

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«Кемеровская область появилась на карте нашей Родины в январе 1943 года. Однако история Кузнецкого угольного бассейна началась в 1721 году, когда на берегу реки Томи было обнаружено месторождение угля. В 2021 году мы будем отмечать 300-летие промышленного освоения Кузбасса. Весной этого года Указом Президента РФ внесены изменения в Конституцию страны, благодаря которым распространенное название «Кузбасс» приобрело юридический статус. Теперь регион называется Кемеровская область – Кузбасс», — отметил Дмитрий Кузьмин.

Наша задача – сделать регион одним из лидеров в России как по темпам роста экономики, так и по уровню качества жизни людей

«Исторические заслуги Кузбасса перед страной впечатляют. Но сегодня перед нами стоит масштабная задача – сделать регион одним из лидеров в России как по темпам роста экономики, так и по уровню качества жизни людей», — сказал сенатор.

По его словам, для достижения этой цели была разработана Стратегия социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. «Уникальность этого документа в том, что в его подготовке, обсуждении приняли участие все желающие, а это — десятки тысяч наших граждан. Впервые у жителей Кузбасса появилась возможность спланировать будущее региона, внеся частичку своих предложений в общее дело. Именно повышение качества жизни человека, развитие человеческого капитала поставлены сегодня во главу угла при принятии всех управленческих решений».

Как полагает сенатор, здесь не обойтись только бюджетным финансированием, поэтому в ноябре 2018 года был создан Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. «Таких советов в России всего пять. Его цель – объединение усилий органов власти, бизнеса и общественных организаций для эффективного решения социальных проблем. Сегодня Совет реализует программы в области здравоохранения, социальной сферы, культуры и спорта, поддерживает творческие коллективы, а главное – оказывает конкретную помощь учреждениям и жителям региона, которая напрямую идет от спонсора к тем, кому она необходима. Такую помощь получили уже более семисот нуждающихся в ней детей», — сказал Дмитрий Кузьмин, отметив, что Совет стал инициатором проведенного в марте 2019 года при поддержке Совета Федерации Международного женского форума в Новокузнецке.

Дмитрий Кузьмин напомнил, что Кузбасс был и остается крупным промышленным, урбанизированным регионом, в структуре экономики которого наибольшую долю занимает добыча и переработка угля, а также отрасли традиционной индустрии – металлургия и химия.

«Производимая продукция отправляется во все регионы России и в более чем сто зарубежных стран. К 2035 году добыча угля у нас должна возрасти до 370 миллионов тонн с сегодняшних 255 миллионов тонн. Но приоритетным направлением своего стратегического развития мы обозначили реализацию новой концепции «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». А это подразумевает не только жесткие экологические требования к строительству новых предприятий, но и модернизацию действующих, ликвидацию нанесенного ранее ущерба: рекультивацию нарушенных земель, переселение жителей с подработанных территорий», — подчеркнул представитель региона в Совете Федерации.

Он также особо отметил, что параллельно с развитием угольной отрасли ставится задача диверсификации экономики. «Почти десять лет назад мы активно включились в программу Комплексного развития моногородов. За это время создали более двадцати двух тысяч непрофильных рабочих мест. Успешно реализуем новый механизм привлечения инвесторов в моногорода – в области действуют четыре ТОСЭРа – в Юрге, Анжеро-Судженске, Новокузнецке, Прокопьевске».

Сенатор пояснил, что в качестве пути ухода от монозависимости в регионе развивается туризм – отрасль, совсем недавно считавшейся «экзотической» для угольного Кузбасса.

«На юге нашего региона расположена уникальная Горная Шория, на территории которой активно развивается горнолыжный комплекс «Шерегеш». Возможности для катания с гор у нас есть на протяжении шести месяцев в году. За этот период посетить комплекс успевает более 1,3 миллиона туристов. Помимо Шерегеша, у нас много других притягательных для любознательных путешественников объектов, таких, как «музей под открытым небом» город Мариинск, памятник древнего наскального искусства федерального значения Томская писаница или уникальное кладбище динозавров возрастом более ста миллионов лет», — сказал Дмитрий Кузьмин.

Касаясь региональной сферы здравоохранения сенатор сообщил, что в ближайшее время планируется приступить к строительству хирургических комплексов Областного онкологического диспансера и Областной детской клинической больницы, созданию новокузнецкого филиала Кемеровского областного кардиологического диспансера.

«Не менее важно формирование здорового образа жизни. Будем реконструировать Ледовый комплекс в городе Новокузнецке. У региона есть шанс принять игры мировых чемпионатов-2022 по волейболу и по хоккею с мячом. Для этого планируется построить две спортивные арены мирового уровня. В дальнейшем сооружения универсального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» и Ледового дворца «Кузбасс» будут использоваться не только для тренировок наших профессиональных команд по этим видам спорта, но и для занятий населения, в первую очередь, детей», — подчеркнул сенатор.

Говоря о культурной составляющей жизни в регионе, Дмитрий Кузьмин отметил, что в Кемерово создан Культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс, в составе которого филиал Государственного Русского музея, Театр оперы и балета с Большой и Детской сценами, филиал Высшей школы театрального и музыкального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

«Мы нацелены на то, чтобы в Кузбассе жили и работали образованные, квалифицированные специалисты. С гордостью хочу сказать, что наш регион вошёл в число первых пяти субъектов РФ, где будут формироваться научно-образовательные центры мирового уровня. Мы хотим добиться того, чтобы молодые жители Кузбасса оставалась в своем регионе, работали на его благо, становились настоящими профессионалами», — заключил Дмитрий Кузьмин.

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