Source: Russia – Council of the Federation

Запланированы выступления губернатора Кемеровской области — Кузбасса Сергея Цивилева и председателя регионального Совета народных депутатов Вячеслава Петрова.

Состоится 458-е заседание Совета Федерации.

В начале сенаторы рассмотрят вопрос об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора РФ.

В повестке дня — законы о проведении в Москве эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках.

Члены Совета Федерации рассмотрят пакет законов о продлении срока «амнистии капитала», поправки в Жилищный кодекс РФ в части уточнения порядка перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме, а также в Семейный кодекс РФ в части возможности усыновления ребенка проживающим с ним лицом, имеющим определенные заболевания.

Также планируется рассмотреть поправки в соответствующие законы, регламентирующие поступление на военную службу по контракту иностранных граждан, посещение пациентов в реанимационных отделениях, усиление административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов.

В ходе «правительственного часа» Министр спорта РФ Павел Колобков расскажет о развитии спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

«Час субъекта РФ» будет посвящен проходящим в Совете Федерации Дням Кемеровской области — Кузбасса. Запланированы выступления губернатора региона Сергея Цивилева ЦивилевСергей ЕвгеньевичГубернатор Кемеровской области и председателя Совета народных депутатов Вячеслава Петрова. ПетровВячеслав АнатольевичПредседатель Совета народных депутатов Кемеровской области

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