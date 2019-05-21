Учебно-методические комиссии СПбГУ объединяют экспертов по направлениям подготовки

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Мария Александровна, расскажите, пожалуйста, в чем заключается специфика работы учебно-методических комиссий СПбГУ.

В настоящее время один из важнейших экспертных органов СПбГУ — это учебно-методические комиссии, которые действуют с октября 2018 года в новом формате ― по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки. По этому принципу созданы федеральные учебно-методические объединения (ФУМО), основные направления деятельности которых — создание и экспертиза проектов примерных образовательных программ, участие в разработке проектов федеральных государственных образовательных стандартов, а также фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой аттестации.

Санкт-Петербургский университет вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты и создавать на их основе образовательные программы. В связи с этим вышеперечисленными и другими вопросами, которые на федеральном уровне рассматриваются ФУМО, в СПбГУ занимаются УМК. Это концептуальное решение отражено в действующем образовательном стандарте СПбГУ. В настоящее время образовательные программы в Университете реализуются в рамках 33 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки.

Почему работа комиссий была переведена в новый формат?

Ранее УМК создавались в рамках учебно-научных подразделений — факультетов или институтов. Формирование по новому принципу позволило уйти от жесткой привязки к их коллективам и объединить экспертов по программному принципу в рамках направлений подготовки и специальностей.

Учебно-методические комиссии по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки были созданы для анализа содержания образовательной деятельности, которая реализуется в СПбГУ и ведущих университетах мира, рассмотрения проектов учебно-методической документации и материалов, а также для подготовки аналитических материалов и экспертных заключений, в том числе в области международного образовательного сотрудничества.

Кто принимает участие в работе учебно-методических комиссий?

В состав УМК входят научно-педагогические работники Университета, которые являются представителями коллективов учебно-научных подразделений СПбГУ и участвуют в разработке и реализации образовательных программ, входящих в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки. Дополнительно в комиссию включаются: представитель коллектива научно-педагогических работников по направлению «Иностранные языки», представители студенческих советов, профессиональных сообществ и организаций-работодателей.

Для решения тех или иных задач при УМК создаются различные рабочие группы. Например, комиссии контроля качества образовательного процесса проводят анализ рабочих программ дисциплин и рабочих программ практик в части фонда оценочных средств и контрольно-измерительных материалов, а также анализируют результаты промежуточной аттестации и представляют председателю УМК аналитический отчет и рекомендации по совершенствованию учебно-методической документации.

С чем связано привлечение к решению проблем сферы образования работодателей, а также самих обучающихся?

Включение в УМК представителей профессиональных сообществ и организаций-работодателей является важной формой взаимодействия с профессиональными сообществами. Оно позволяет учитывать в образовательном процессе профессиональные стандарты и формулировать профессиональные компетенции выпускников СПбГУ. Работодатели участвуют в экспертизе учебно-методической документации, в формировании тем выпускных квалификационных работ и их рецензировании, а также в государственной итоговой аттестации. Некоторые работодатели входят в состав УМК уже не первый год.

Участие представителей обучающихся в учебно-методических комиссиях — важное условие обеспечения открытости их деятельности. Это одна из форм взаимодействия со студенческим сообществом для учета мнения студентов и соблюдения их прав. Члены студсоветов Университета включаются в состав Комиссии по представлению председателей студенческих советов.

Планируется ли применять опыт работы учебно-методических комиссий для других структур СПбГУ?

Продолжая успешную практику УМК, было принято решение наделить функциями комиссии советы образовательных программ бакалавриата «Математика», «Современное программирование», «Математика, алгоритмы и анализ данных», магистратуры «Современная математика» и «Правовая защита экономической конкуренции».

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