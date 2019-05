French News: 70 ans de l’Allemagne: faits sur l’Allemagne

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 193 du 21 mai 2019

WIESBADEN – Le 23 mai, la République fédérale d’Allemagne aura 70 ans. À l’occasion de son anniversaire, l’Office fédéral de la statistique (Destatis) se penche sur l’évolution des indicateurs sociaux et économiques au cours des 70 dernières années.

Population: croissance soutenue, vieillissement progressif

À la fin de 1950, près de 51 millions de personnes vivaient en République fédérale d’Allemagne (ancien territoire fédéral). La population a augmenté de 12,8 millions d’habitants pour atteindre 63,7 millions en 1990 et avec la réunification de l’Allemagne en 1990, 16 millions d’habitants supplémentaires issus des nouveaux États fédéraux et de Berlin-Est. À la fin de 1990, l’Allemagne unifiée comptait 79,8 millions d’habitants. Après cela, la population a augmenté de 3 millions d’habitants pour atteindre 82,8 millions d’habitants à la fin de 2017.

La structure démographique de la population a changé au cours des 70 dernières années. Par exemple, en 1950, la proportion de femmes dans l’ancien territoire fédéral était de 53,3%, en partie à cause des pertes de guerre. Entre temps, le ratio est largement équilibré avec une proportion de femmes de 50,7% en 2017. Peu de temps après sa création, l’âge moyen de la République fédérale d’Allemagne était de 34,8 ans: 30,5% de la population étaient des enfants et des adolescents de moins de 20 ans (15,5 millions) et seulement 9,4% de la population était âgée de 65 ans. et plus âgés (4,8 millions). En 2017, la population allemande totale était significativement plus âgée avec un âge moyen de 44,4 ans. Les enfants et les adolescents ne représentent plus que 18,4% de la population totale (15,3 millions), tandis que les plus de 65 ans représentent 21,4% (17,7 millions).

Augmentation continue de la participation des femmes au marché du travail

En ce qui concerne la participation de la population à la population active, les femmes ont beaucoup changé au cours des 70 dernières années. En 1950, le taux d’emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans dans l’ancien territoire allemand était de 40,2%. Tous ceux qui sont employés ou sans emploi sont inclus dans ce quota. Depuis lors, cette proportion a augmenté lentement mais régulièrement: en 1980, une femme sur deux âgée de 20 à 64 ans vivant dans l’ancien territoire fédéral faisait partie de la population active (51,5%). Par la suite, la participation des femmes au marché du travail a augmenté plus fortement et a été alimentée par la réunification par le biais de la participation accrue des femmes au marché du travail dans l’ex-RDA. En 2018, près de quatre femmes sur cinq (78,1%) étaient actives sur le marché du travail – le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Le type d’emploi rémunéré des femmes a considérablement changé: en 1950, 30,7% des travailleuses de l’ancien territoire de la République fédérale d’Allemagne travaillaient sans être rémunérées dans leur propre entreprise familiale. En 2018, cette part était inférieure à 1% dans l’ensemble de l’Allemagne. En revanche, la proportion de travailleuses parmi les travailleuses a augmenté depuis 1950, passant de 61,7% (ancien territoire fédéral) à un peu moins de 92,7% en 2018. La proportion de femmes exerçant une activité indépendante est restée pratiquement inchangée par rapport à 1950. Il était de 6,8% en 2018.

Le taux d’emploi des hommes âgés de 20 à 64 ans en 2018 était de 87,2% en Allemagne. Au tournant du millénaire, il était inférieur de 83% environ, alors qu’il y a 70 ans, dans l’ancienne Allemagne de l’Ouest, le taux d’emploi des hommes était de 93,1%.

Le produit intérieur brut corrigé des prix a augmenté régulièrement

Dans l’ensemble, les 70 dernières années ont été caractérisées par une croissance économique soutenue. Toutefois, en quelques années, le produit intérieur brut ajusté aux prix a diminué, ce que l’on appelle souvent une récession. Depuis 1950, il y a eu six périodes de récession, souvent caractérisées par un fort effet de rattrapage au cours des années suivantes.

Après une période de boom ininterrompu depuis 1950, avec des taux de croissance atteignant 12,1% en 1955, le “miracle économique” allemand a pris fin en 1967 avec la première récession de l’ancienne Allemagne de l’Ouest. Les phases de croissance suivantes, jusqu’à la réunification de l’Allemagne, n’ont été interrompues que par les récessions de 1975 et 1982, déclenchées par les deux crises pétrolières. Après la chute du mur de Berlin, l’Allemagne a connu sa première récession en 1993. La première guerre mondiale du Golfe avait entraîné le ralentissement de l’économie mondiale en raison de la situation particulière de l’unification. Une autre récession s’est produite en 2003 après l’éclatement de la bulle Internet et les attentats terroristes du 11 septembre 2001. La plus forte récession économique depuis la fondation de la République fédérale a été la chute massive du produit intérieur brut de 5,6% en 2009. Cadre de la crise financière et économique mondiale. À partir du processus de rattrapage économique considérable qui a eu lieu en 2010 et 2011, l’économie allemande a connu une nouvelle croissance soutenue au cours des neuf dernières années. En 2018, la croissance économique corrigée des prix en Allemagne s’est établie à 1,4%. Sur l’ensemble de la période allant de 1950 à 2018, la croissance économique moyenne annuelle est de 3,4%, les taux de croissance jusqu’en 1991 se rapportant à l’ancien territoire de la République fédérale et le suivant à l’Allemagne unifiée.

Le taux d’inflation moyen était de 2,5%

Compte tenu de l’évolution annuelle des prix à la consommation depuis la fondation de la République fédérale d’Allemagne, le résultat global est une augmentation d’environ 440%. Le taux d’inflation – mesuré par l’IPC – s’est établi en moyenne à 2,5% entre 1950 et 2018. Les taux jusqu’en 1991 se rapportent à l’ancien territoire fédéral, puis à l’Allemagne unie.

Des taux d’inflation particulièrement élevés, dépassant souvent les 5%, ont prévalu des années 1970 au début des années 1980 lors de la première et de la deuxième crise pétrolière. Les consommateurs ont également été confrontés à des hausses de prix exceptionnellement élevées, pouvant aller jusqu’à 5%, du début au milieu des années 90, lorsque les loyers des logements dans les nouveaux États fédéraux ont fortement augmenté à la suite de la réunification allemande.

Après le tournant du millénaire, la hausse des prix à la consommation était initialement modérée. En particulier, la hausse des prix des huiles minérales a provoqué une hausse du taux d’inflation nettement supérieure à 2% en 2007 et 2008. En raison de la crise financière et économique mondiale, les prix des produits de base ont fortement chuté à partir de la mi-2008, après quoi un taux d’inflation historiquement bas de 0,3% a été observé pour l’Allemagne unie en 2009. En 2011, l’inflation est revenue à plus de 2% en raison de la hausse des prix de l’énergie. Depuis lors, l’importante barre des 2% de la politique monétaire européenne n’a pas été dépassée. Plus récemment, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 1,8% en 2018.

