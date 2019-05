French News: Alexey Miller et Denis Pasler ont discuté des perspectives de coopération entre Gazprom et la région d’Orenbourg

Source: Gazprom en russe

Parution le 21 mai à 19h00

Une réunion de travail a eu lieu aujourd’hui à Moscou entre Alexey Miller, président du comité de direction de Gazprom, et Denis Pasler, gouverneur par intérim de la région d’Orenbourg, PJSC.

Les parties ont discuté des perspectives de coopération entre l’entreprise et le gouvernement de la région. Ils ont notamment évoqué le développement de la gazéification de la région. Il a été noté qu’en 2003-2018, Gazprom avait construit et mis en service 64 gazoducs reliant des colonies, dont quatre en 2018. En conséquence, à compter du 1er janvier 2019, le niveau de gazéification de la région d’Orenbourg a atteint 98,4% (en moyenne en Russie – 68,6%). Actuellement, la société continue de construire des gazoducs entre les colonies vers le village. Berezovka Kvarkensky région et avec. District de Podlesny Kuvandyk Une attention particulière a été portée lors de la réunion au sujet des travaux conjoints visant à élargir le marché régional des carburants pour moteurs à gaz. Neuf stations-service de Gazprom opèrent dans la région d’Orenbourg. La société envisage la possibilité de construire de nouvelles gares, en particulier sur l’autoroute fédérale M-5 «Ural». À son tour, le gouvernement de la région augmente systématiquement le parc de véhicules à moteur à essence en achetant des bus, du matériel municipal et agricole, ainsi que des propositions du gouvernement de la région d’Orenbourg visant à augmenter le niveau d’utilisation bénéfique du gaz associé provenant de petits gisements d’utilisateurs indépendants du sous-sol utilisant l’infrastructure de Gazprom. Alexey Miller et Denis Pasler ont discuté des mesures nécessaires pour résoudre la situation avec une augmentation du délai dette à long terme des consommateurs dans la région pour le gaz fourni.

Informations entre la PJSC Gazprom et le gouvernement de la région d’Orenbourg, des accords de coopération et d’utilisation accrue du gaz naturel comme carburant, ainsi qu’un programme visant à développer l’approvisionnement en gaz et la gazéification de la région jusqu’en 2021. Dans le cadre du programme Gazprom pour les enfants, trois complexe de loisirs, terrains de sport multifonctionnels modernes, complexes de jeux, reconstruction du stade et du palais de la culture et des sports “Gazovik” à Orenburg. Projet de construction d’un complexe sportif et récréatif avec piscine et hall universel dans le village. District du nord du nord.

Département d’information de PJSC Gazprom

