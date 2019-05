French News: Après l’intervention du procureur, dans la région de Tioumen, des arriérés de salaires de 2,8 millions de roubles ont été remboursés

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district d’Omutinsky, dans la région de Tioumen, a procédé à une inspection de la mise en œuvre de la législation du travail dans Sovkhoz Progress LLC. Le bureau du procureur a soumis les droits du directeur général et, à propos de la ferme d’État, elle a engagé une procédure administrative en vertu de la partie 7 de l’art. 5.27 Code administratif (non-paiement du salaire). Selon les résultats de l’examen de l’affaire, il a été condamné à une amende. De plus, selon les informations fournies par le parquet, une action pénale a été ouverte contre le directeur général de l’entreprise aux termes de la partie 1 de l’art. 145.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (non-paiement des salaires), une enquête est en cours, qui a permis de rembourser la dette susmentionnée. Maintenant, le salaire est versé pour le mois d’avril. Vous pouvez en savoir plus sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante:

MIL OSI