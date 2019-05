French News: Au Conseil de la Fédération a examiné la question de la réinstallation des citoyens des maisons situées sur les territoires des entreprises de charbon fermées de Kuzbass

Source: Russie – Conseil de la fédération

O. Melnichenko a tenu une réunion du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord.

Dans le cadre des Journées de la région de Kemerovo – Kouzbass, le Comité du Conseil de la fédération chargé de la structure fédérale, de la politique régionale, de l’autonomie locale et des affaires du Nord a tenu une réunion élargie sur le thème «Problèmes de réinstallation de citoyens provenant d’immeubles résidentiels situés dans des territoires minés d’entreprises charbonnières fermées de la région de Kemerovo». SF Oleg Melnichenko. MelnichenkoOleg Vladimirovich Représentant de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de l’État dans la région de Penza

Voir aussi

Le président du Conseil des députés du peuple de la région de Kemerovo – Kuzbass Vyacheslav Petrov a salué la délégation de la région. L’orateur a parlé des domaines dans lesquels la région se développe, notamment l’industrie, l’agroalimentaire et le tourisme. Il a également rappelé qu’en 2021, la région et l’ensemble du pays se préparaient à célébrer le 300e anniversaire du Kuzbass. Vyacheslav Telegin, premier vice-gouverneur de la région de Kemerovo, a informé le Premier ministre adjoint de la région de Kemerovo sur le développement de l’infrastructure régionale et du programme global d’élimination progressive des mines non rentables et de réinstallation d’habitants à partir de bâtiments résidentiels situés dans des territoires minés d’entreprises minières fermées. programme de construction de conduites d’eau dans les municipalités de la région. Le corapporteur a remplacé Titel du gouverneur de la région de Kemerovo – Kouzbass Gleb Orlov.

Sergey Lukin et Pavel Tarakanov1 sur 17

Réunion élargie du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les gouvernements locaux et les affaires du Nord, avec la participation de représentants de la région de Kemerovo – Kuzbass2 sur 17

Olga Starostina3 sur 17

Victor Nazarov4 sur 17

Pavel Tarakanov5 sur 17

Oleg Melnichenko6 sur 17

Réunion élargie du Conseil de Comité de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord avec la participation de représentants de la région de Kemerovo – Kuzbass7 sur 17

Arkady Chernetsky et Vladimir Lityushkin8 sur 17

Réunion élargie du Conseil de Comité de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord avec la participation de représentants de la région de Kemerovo – Kuzbass9 sur 17

Réunion élargie du Comité du Conseil de la fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord avec la participation de représentants de la région de Kemerovo – Kuzbass10 sur 17

Réunion élargie du Comité du Conseil de la fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord avec la participation de représentants de la région de Kemerovo – Kuzbass11 sur 17

Réunion élargie du Conseil de Comité de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord avec la participation de représentants de la région de Kemerovo – Kuzbass12 sur 17

Ekaterina Lakhova et Nikolai Ryzhkov13 sur 17

Vladimir Gorodetsky et Andrey Shevchenko14 sur 17

Alexander Ermakov15 sur 17

Nikolai Tikhomirov et Viktor Pavlenko16 de 17

Olga Khokhlova et Oleg Kovalev17 de 17

À l’issue du débat, Oleg Melnichenko a proposé d’inclure dans le projet de résolution du Conseil de la fédération intitulé «Soutien public au développement socio-économique de la région de Kemerovo – Kuzbass» un certain nombre de propositions. Il est recommandé en particulier au gouvernement de la Fédération de Russie d’examiner, pour atteindre les objectifs du projet national «Logement et environnement urbain», la question de l’augmentation des fonds provenant du budget fédéral pour la mise en œuvre de mesures visant à réinstaller les résidents des territoires sous-travaillés prévue par le Programme global pour l’élimination progressive de mines non rentables situées sur les territoires de Prokopyevsk , Kiselevsk, Anzhero-Sudzhensk et la réinstallation d’habitants des territoires sous-travaillés. Ministère de la construction et du logement cielle de la Fédération de Russie sont invités à examiner les allocations budgétaires du budget fédéral aux budgets de la région de Kemerovo – Kouzbass afin de co-financement en 2021 des actions pour l’amélioration de la ville Parc de la Culture et de repos du nom Yuri Les sénateurs ont recommandé au ministère de la Construction et du Logement et des Services communaux de la Fédération de Russie, au ministère du Développement économique de la Fédération de Russie et au ministère des Finances de la Fédération de Russie d’examiner la possibilité d’être inclus dans le programme d’investissement fédéral ciblé pour 2021 et 2022. des activités suivantes: construction de la station de pompage n ° 2 dans la ville de Kemerovo; construction de conduites d’aqueduc dans les municipalités «district municipal de Krapivinsky», «district municipal de Promyshlennovsky», «district municipal de Yurginsky», «district municipal de Klinitsk-Kouznetski» dans la région de Kemerovo – Kuzbass Gouvernement de la région de Kemerovo – Il a été recommandé à Kuzbass de soumettre des propositions, des offres et une économie financière aux organes exécutifs fédéraux autorisés. Dans le cadre de la réunion élargie du Conseil du Comité de la fédération, les questions suivantes ont été examinées: «Sur le projet de plan de mesures pour la mise en œuvre de la stratégie de développement territorial de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu’en 2025» et «Sur la situation en ce qui concerne la fourniture de véhicules ambulanciers à Magadan Régions d’Amour et de Mourmansk, ainsi que dans les territoires de l’Altaï et de Khabarovsk. »Des représentants du ministère de l’Energie de la Fédération de Russie, du ministère de l’Economie, ont assisté à l’événement. Du développement des OSC, Ministère de la Santé, Ministère de la construction et du logement, les experts.

MIL OSI