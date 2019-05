French News: BMW Group construit une nouvelle succursale à Nuremberg

Source: BMW GroupNuremberg. Le groupe BMW investit plus de 50 millions d’euros dans sa nouvelle succursale à Nuremberg. Un complexe immobilier destiné à la vente et au service après-vente des marques BMW, BMW i, BMW M, MINI et BMW Motorrad sera construit sur une superficie de 44 000 mètres carrés dans la rue Gustav-Adolf-Straße, dans le district de Schweinau. L’ouverture est prévue pour le milieu de 2021.

Thomas Fischer, responsable de la succursale de Nuremberg, a indiqué lors d’une réunion dans la principale entreprise actuelle du Frankenschnellweg Nuremberg, maire de la ville. Ulrich Maly et le responsable des affaires économiques dr. Michael Fraas sur l’état d’avancement du projet majeur et les prochaines étapes. “Les premiers travaux de construction sur la propriété sont déjà terminés, le permis de construire est en place et nous avons annoncé hier le début des travaux de construction.” Fischer a ajouté: “Le nouveau concessionnaire à la pointe de la technologie et généreux intégrera toutes les marques et tous les services du groupe BMW trouver une maison commune. En concentrant toutes les unités commerciales sur un seul site, nous offrons un service confortable, efficace et axé sur le client avec une gamme complète de services. “

“Je suis ravi que le groupe BMW construise son nouveau bureau dans cet emplacement privilégié de la rue Gustav-Adolf-Strasse. Le groupe BMW a acquis la propriété il y a des années. C’est formidable que cela se concrétise et qu’on construise ici un concessionnaire automobile moderne qui s’intègre parfaitement dans la planification urbaine et promet en même temps un bon service aux citoyens de Nuremberg “, souligne le maire de Nuremberg. Ulrich Maly.

“Le nouvel immeuble de bureaux représente un engagement clair du groupe BMW sur le site économique de Nuremberg. C’est aussi un signe de nouvelle mobilité et de numérisation. En outre, un ancien site industriel longtemps inutilisé trouve une nouvelle utilisation précieuse “, déclare le Dr Michael Fraas, agent économique de la ville de Nuremberg. Concentration des activités dans la région métropolitainePendant la phase de construction, le service habituel est toujours disponible sur les sites Witschelstraße, Kilianstraße et Regensburger Straße. En perspective, la succursale BMW de Nuremberg a l’intention de regrouper ses activités sur le nouvel emplacement de la région métropolitaine. Numérisation chez le concessionnaire automobile “Grâce à une combinaison intelligente de notre offre numérique étendue de nos services sur site, nous obtiendrons un service client optimal”, souligne Fischer. A titre d’exemple, il mentionne la réalisation du terminal d’enregistrement 24h / 24. Ici, les clients peuvent également fournir leur service en dehors des heures d’ouverture normales. En outre, les clients pourront suivre l’état de traitement de leur véhicule BMW ou MINI pendant leur entretien, rester sur leur smartphone et seront immédiatement informés lorsque leur véhicule est prêt à être récupéré. Entre-temps, vous pouvez facilement contacter les clients à l’aide de l’application de service concernant les réparations en cours. L’électromobilité dès le début La nouvelle branche a été préparée dès le départ pour les besoins de l’électromobilité: des stations de charge et des postes de travail haute tension pour la demande croissante des prochaines années seront installés en nombre suffisant. La nouvelle expansion requise au cours de la montée en puissance de l’électromobilité est déjà prévue. En outre, le nouvel emplacement utilisera le généreux espace d’exposition pour présenter aux clients des sujets et des services innovants liés à la mobilité du futur.

Structures séparées pour BMW, BMW Motorrad et MINIDe conception compacte, divisées en trois corps principaux, BMW, MINI et BMW Motorrad avec leurs univers de marque sur une longueur de plus de 140 mètres se présentent au client sur la Gustav-Adolf-Strasse. La conception des façades des bâtiments est basée sur l’apparence des marques BMW, BMW Motorrad et MINI. Plus de 60 véhicules des marques BMW et MINI et plus de 50 motos peuvent être exposés dans les showrooms des bâtiments. Un total de 800 places de stationnement de véhicules sera disponible.Le nouveau bâtiment a été conçu par le cabinet d’architectes beichler + rohr basé à Brême, qui opère dans le secteur de la concession automobile depuis 1994.

Facilité d’accès du fait de la connexion des infrastructures La nouvelle succursale BMW de Nuremberg dans le district de Schweinau est située dans la tour de télévision de Nuremberg, dans un lieu attrayant et facilement accessible, dans la partie très fréquentée du Südring. Ainsi, il est idéal de rejoindre à la fois le centre-ville sur le Nordring, le reste de la ville et ses environs. La connexion infrastructurelle favorise également l’accessibilité des villes de Fürth et Schwabach.

