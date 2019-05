French News: BMW International Open 2019: Thomas Bjørn, capitaine de la Ryder Cup, et Alex Noren, membre de l’équipe, au départ.

Source: BMW Group, Thomas Björn (DEN) et Alex Noren (SWE), du vainqueur de la Ryder Cup Team 2018, annoncent leur engagement pour le BMW International Open 2019 (19-23 juin, Golfclub München Eichenried). Lee Westwood (ENG), Le vainqueur du BMW International Open en 2003 fait son grand retour au tournoi traditionnel allemand.Les organisateurs du tournoi, Michael Fitzpatrick (ENG) et Bernd Wiesberger (AUT), seront également élus. Michael Hirmer, organisateur du tournoi, nommera les deux meilleurs Allemands du classement mondial des amateurs de golf. et Marc Hammer.Entrittskarten sous: www.bmw-golfsport.com/ticketsMünchen. Le champ de joueurs du BMW International Open est toujours de premier ordre et les visiteurs du plus prestigieux événement de golf professionnel allemand peuvent espérer voir d’autres grands noms. Outre Martin Kaymer (GER) dans Thomas Bjørn et Lee Westwood, d’autres anciens vainqueurs du tournoi participeront. Alex Noren renforce le contingent de héros de la Ryder Cup en 2018 avec Sergio García (ESP) et Thorbjørn Olesen (DEN). Matt Wallace (ENG) traitera également avec les meilleurs joueurs comme Rafa Cabrera Bello, Matthew Fitzpatrick et Bernd Wiesberger lors de la défense de son titre en mission. “Il y a exactement 30 ans, le premier BMW International Open avait lieu au Golfclub München Eichenried, et BMW est fier d’être l’organisateur de la tradition de ce tournoi de la quatrième décennie”, déclare Florian Baumeister, responsable des événements, des expositions et du marketing sportif chez BMW Allemagne, aujourd’hui à l’occasion une conférence de presse pour le BMW International Open. “Cette année encore, nous avons réussi à créer un groupe de joueurs de haut calibre avec un mélange captivant pour les spectateurs.” L’ancien vainqueur du classement mondial, Westwood, a remporté le BMW International Open en 2003 et sera de retour après une pause de 13 ans. Il a également fait partie de l’équipe européenne victorieuse en tant que vice-capitaine l’an dernier et avait déjà participé à dix reprises à la Ryder Cup. Le capitaine Bjørn a remporté le BMW International Open en 2000 et 2002. De plus, Noren (dix victoires sur le circuit européen), Fitzpatrick (cinq), Wiesberger (quatre) et Cabrera Bello (trois) comptent depuis de nombreuses années parmi les meilleurs joueurs européens. Le ticket à la journée coûte 15 euros (jeudi ou vendredi). 30 euros. L’abonnement pour tous les jours du tournoi est disponible au prix de 75 euros. Les billets VIP pour le Fairway Club sont disponibles au prix de 275 € (jeudi ou vendredi), 375 € (samedi ou dimanche) et 1 040 € (abonnement du jeudi au dimanche). Toutes les catégories de billets peuvent être commandées en ligne: www.bmw-golfsport.com/ticketsDans l’entrée, un service de navette gratuit entre la gare de S-Bahn Ismaning et le club de golf München Eichenried (du jeudi au dimanche) et – si le temps le permet – un parking gratuit sur le terrain du tournoi.

