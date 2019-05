French News: Cérémonie d’inauguration des travaux du KörberHaus

Source: Fondation Koerber »Cette cérémonie révolutionnaire marque la poursuite de l’engagement soutenu de la Fondation Körber à Bergedorf – dans un nouvel emplacement et avec des partenaires solides. Nous resterons connectés au district en tant que domicile de notre fondateur Kurt A. Körber et berceau de notre fondation dans les décennies à venir “, a expliqué Lothar Dittmer. Arne Dornquast se réjouit également du début des travaux de construction au KörberHaus: »C’est ici que se construit une maison très spéciale à Bergedorf, et ce à bien des égards. Commençant par le partenariat étroit qui unit le district et la fondation, les différents utilisateurs et la large gamme de services qui en découle, se trouvent dans un emplacement privilégié au cœur de Bergedorf et, en même temps, entourés d’eau. «Le nouveau centre culturel et de réunion est situé sur la péninsule au centre de Bergedorf port intérieur historique à proximité immédiate de la gare, du centre-ville de Bergedorf et de la Bergedorfer Straße. Le KörberHaus est un projet conjoint de la fondation Körber et du bureau de district, qui associe un théâtre à des offres sociales et un café sur une superficie d’environ 6 000 mètres carrés. L’offre est aussi variée que Bergedorf elle-même. À cette fin, neuf partenaires coopèrent: le bureau de district de Bergedorf avec le conseil de direction et de conseil des seniors AWO, la salle de lecture publique de Hambourg, la Hamburger Volkshochschule et la Fondation Körber avec les offres pour les personnes de plus de 50 ans, le LichtwarkTheater , la fondation SHiP – Haus im Park et l’agence de bénévoles Bergedorf, tandis que la fondation Körber et le bureau de district de Bergedorf coopèrent avec d’autres partenaires en termes de contenu et développent le concept du nouveau lieu de rencontre, tandis que Sprinkenhof assume la réalisation du KörberHaus en tant que client. La mise en service du KörberHaus est prévue pour fin 2020 / début 2021. Plus d’informations et de voix sur le KörberHaus, ainsi qu’une livecam sur le chantier sont disponibles ici.

MIL OSI