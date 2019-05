French News: Contre le démantèlement de l’autonomie gouvernementale

Source: DGB – Représentants fédéraux des assurés en Allemagne dans les organismes de sécurité sociale. Avec la “loi électorale équitable”, le ministre de la Santé, Spahn, souhaite que ces représentants honoraires des assurés et les cotisants de l’association centrale de l’assurance maladie placent maintenant leur président devant la porte. Les représentants assurés au sein de la DGB participent à une déclaration commune contre ce démantèlement de l’Autriche. GB / Best Sabel / Philipp Schulze

Explication des représentants assurés à la DGB: Pour la codétermination sociale des partenaires sociaux – contre le désassemblage de l’autonomie! Dans les projets de loi actuels du gouvernement fédéral, l’abolition de l’auto-administration sociale est prévue – du moins dans le GKV-Spitzenverband. L’autonomie sociale des partenaires sociaux ne devrait plus être remplie à l’avenir par des représentants honoraires d’assurés et d’employeurs, mais par des membres à temps plein des conseils d’assurance maladie. Les administrateurs de MDKen doivent être associés à des prestataires de services et à des intérêts professionnels.Les auto-administrateurs de la DGB déclarent lors de leur assemblée annuelle du 17/18. Mai 2019 à Erkner: “Nous, les représentants assurés de tous les types de fonds (AOK, BKK, Ersatzkassen, IKK, KBS), nous nous engageons à fournir de bons soins, à promouvoir la santé sur le lieu de travail et à financer solidairement le système de santé. Nous rejetons l’initiative du ministre de la Santé, Spahn Abolition de la participation sociale des partenaires sociaux! Les compétences des auto-administrateurs doivent continuer à être utilisées au profit de l’assuré. Dans le GKV-Spitzenverband, des décisions sont prises qui s’appliquent à tous les fonds. Si les cotisants n’y sont plus représentés, les intérêts mutuels des assurés et des employeurs en matière de bonne assurance maladie seraient difficilement entendus. Le MDK procède également à des examens dans l’intérêt des cotisants, des assurés et des patients. Nous appelons donc les membres du Bundestag allemand à s’opposer à cette initiative du ministre fédéral de la Santé et à ne pas autoriser un changement de système dans l’assurance maladie obligatoire! “Erkner, 18.5.2019

