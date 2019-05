French News: Dans le complexe olympique “Luzhniki”, un tirage au sort de la XXVe coupe de futsal commémorant le procureur du district de Dzerjinski à Moscou, V.I. Sevryugin

Source: Russie – Bureau du procureur général

Dans le complexe olympique “Luzhniki”, un tirage au sort de la XXVe coupe de futsal commémorant le procureur du district de Dzerjinski à Moscou, V.I. Sevryugin, décédé dans l’exercice de ses fonctions, le 7 juin 1990. La cérémonie d’ouverture du tournoi s’est déroulée dans le stade principal du pays, le stade Luzhniki Grand Sports Arena. Lors du concours anniversaire, 42 équipes ont participé aux trois nominations: 32 équipes des parquets des républiques du Bachkortostan, de Mordovie, de Kalmykia, de Crimée, du Tatarstan et également de Tchouvachie, territoire de Stavropol, Vladimir, Volgograd, Voronez, Voronezh, Ivanovo, Kaluga, Koursk, Lipetsk, Novgorod, Penza, Rostov, Samara, Tver, régions de Toula, villes de Saint-Pétersbourg et de Sébastopol, équipes du district fédéral de l’Oural sur la base des bureaux du procureur des régions de Sverdlovsk et Kourgan, Sibi étudiants du bureau du procureur de la Fédération de Russie et de l’institut du procureur de l’Académie de droit de Moscou, nommés d’après O.E. Kutafina, ainsi que des équipes du Bureau du Procureur militaire en chef et quatre équipes composées d’employés du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, de procureurs de Moscou et de la région de Moscou. Huit équipes nationales ont participé au tournoi des vétérans âgés de 40 ans: le bureau du procureur général de la Fédération de Russie et le bureau du procureur de Moscou, le bureau du procureur militaire principal et le bureau du procureur militaire de la ville de Moscou, le district fédéral du Nord-Ouest (basé sur le bureau du procureur de la République de Komi), le district fédéral sibérien (basés sur les bureaux des procureurs du territoire de l’Altaï, des régions d’Irkoutsk et de Kemerovo), du district fédéral central (basé sur les bureaux des procureurs des régions de Smolensk et de Yaroslavl) et du district fédéral du Sud (basé sur les procureurs Tours de la région de Rostov) de hauts fonctionnaires .Pour la Fédération de Russie, les procureurs et les bureaux du procureur de match de gala entre les anciens combattants vétérans du FC « Spartak » (Moscou a été organisée). Mikhail Alexandrov, Vyacheslav Vlasov, Salavat Karimov et Alexander Yatsev, reconnus comme le meilleur joueur du match, ont pris part à cette réunion pour le bureau du procureur général de la Fédération de Russie, qui a été reconnu comme le meilleur joueur du match. L’équipe des vétérans du procureur militaire a remporté le tournoi parmi les vétérans; District Le colonel à la retraite Andrei Filin, juge à la retraite, a été déclaré meilleur joueur de cette partie du tournoi. L’équipe du district fédéral central composée du personnel du bureau du procureur général de la Fédération de Russie (Dmitry Denev – capitaine de l’équipe et Maxim Breev), des bureaux du procureur général de Moscou, Régions de Moscou, Ivanovo et Oryol et le bureau du procureur de la région de Rostov. Dans la plupart des cas, les équipes n’ont pas réussi à ouvrir un compte. Lors des tirs au but, les représentants du district fédéral central se sont avérés plus précis. Alexander Mineev, citoyen de Rostov, était le meilleur joueur du tournoi.Les participants à une manifestation sportive de grande envergure ont souligné le niveau élevé du tournoi jubilé organisé par la Direction générale du personnel du Procureur général de la Fédération de Russie et le Bureau du Procureur de Moscou. “Sur: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI