French News: Dans le territoire de Primorsky, le bureau du procureur a bloqué des sites contenant des informations sur la vente de compteurs modifiés permettant le détournement de ressources énergétiques

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district Frunzensky de la ville de Vladivostok, Primorsky Krai, dans le cadre de la surveillance d’Internet, a révélé des sites proposant un dispositif de mesure moderne avec une télécommande permettant de réduire la consommation d’énergie électrique et de voler ainsi des ressources énergétiques. annonces pour la vente de la soi-disant. Compteurs “intelligents”, méthodes de paiement et de réception, tandis que ces informations contribuent à la commission d’infractions. La loi fédérale sur l’information, les technologies de l’information et la protection de l’information interdisait la diffusion d’informations sur Internet, pour lesquelles une responsabilité pénale ou administrative était assumée. la diffusion de ces informations est interdite sur le territoire de la Fédération de Russie et le tribunal est pleinement en mesure de satisfaire aux exigences du procureur. Actuellement, les pages Internet sont bloquées. Cette information, ainsi que d’autres, peuvent être consultées sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI