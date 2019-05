French News: Des scientifiques de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg ont décodé les génomes de Pskov, Novgorod et Yakuts

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Les scientifiques ont pu montrer comment la génétique des populations autochtones des régions de Pskov et de Novgorod et de la République de Yakoutie influait sur leur tolérance au lactose, leur sensibilité à la warfarine et d’autres caractéristiques. Les résultats de l’étude sont publiés dans la revue Genomics. Les scientifiques ont comparé les yakoutes aux génomes de citoyens russes qui avaient déjà été décodés dans d’autres projets 204. À l’aide de nouvelles données, les chercheurs ont montré que les génomes de Pskov et de Novgorod sont similaires à ceux de la Baltique et des peuples finno-ougriens – Caréliens, Veps et Ingermanlandiens. Les Yakuts, les Turcs d’origine, d’une part sur la structure du génome, se sont révélés être similaires à d’autres populations turques – les Altaiens et les Bouriates, et d’autre part – sur les Evenks et les Evens vivant à proximité. L’analyse a également permis d’identifier deux grandes «barrières génétiques» qui empêchent les populations voisines de se mélanger – elles ont en partie coïncidé avec les chaînes de montagnes Oural et Verkhoïansk. “- Un médicament du groupe des anticoagulants, qui aide à prévenir la formation de caillots sanguins dans le sang. Il s’est avéré que le risque de saignement lors de la prise de “Warfarin” augmente tous les quatre pskov (25%), chaque cinquième de novgorod (20%) et la plupart des yakoutes (86%). Les chercheurs soulignent que cette information est très importante pour les médecins qui prescrivent la warfarine. Un autre exemple intéressant est la tolérance au sucre du lait (lactose), présent dans presque tous les produits laitiers: lait, fromage, fromage cottage, yaourt, etc. Les scientifiques savent depuis longtemps que plus de la moitié des Européens (74%) tolèrent le sucre du lait sans problème, mais la plupart des Asiatiques ont des problèmes d’assimilation du lactose. Une analyse de nouvelles données, menée par des chercheurs du SPbSU, a montré que la tolérance au lactose déterminée génétiquement dans la population combinée de Pskov et de Novgorod – 41%, et chez les Yakuts – seulement 4%. En outre, le personnel du Centre de bioinformatique génomique FG Dobzhansky a étudié la fréquence d’apparition d’allèles associée à la pigmentation de la peau et à plusieurs maladies génétiques.

La Russie occupe un dixième du territoire et la population du pays est représentée par deux cents groupes ethniques différents. Jusqu’à récemment, la Russie n’avait pas de projet génomique national basé sur le décodage complet des génomes.

«En 2015, à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, le laboratoire du centre de bioinformatique génomique FG Dobzhansky a lancé la première initiative de ce type appelée Russian Genomes», explique Vladimir Bryukhin, l’un des principaux chercheurs du centre. «L’une de ses tâches les plus importantes est de créer une base de données sur les fréquences des variantes génomiques de personnes en bonne santé appartenant à des populations spécifiques, à utiliser en génétique médicale.» Lors du diagnostic de maladies génétiques, les médecins recherchent des violations du génome du patient. Cependant, cela n’est possible que si les fréquences des allèles associés à la maladie sont connues chez des personnes en bonne santé d’une population donnée. Aujourd’hui, la génétique médicale en Russie est principalement utilisée par des bases de données étrangères, dans lesquelles il n’existe aucune donnée sur les génomes de patients provenant du territoire de la Russie. Le projet «Génomes russes» crée, entre autres, une base de données sur les fréquences des variantes génomiques de personnes en bonne santé appartenant à différents groupes ethniques et régionaux de la Russie. Bioinformatique nommée d’après Anna Gorbunova, Université d’État du FG Dobzhansky de Saint-Pétersbourg. – Cette tâche est l’une des tâches principales de la science russe. La médecine du futur devrait devenir beaucoup plus efficace et contribuer à augmenter la durée et la qualité de vie des personnes tout en réduisant les coûts des soins de santé, ce qui est nécessaire pour faire face à l’un des «grands défis» auxquels de nombreux pays, dont la Russie, sont confrontés – changer la situation démographique, réduire la fertilité, vieillir Le concept de développement de la médecine préventive personnalisée, comme l’explique Anna Gorbunova, repose sur le passage du traitement de maladies existantes à la prévision des risques et le développement, ainsi que leur prévention. Dans l’étude présentée, pour la première fois, toutes les caractéristiques génétiques de chacun des participants au projet ont été analysées, liées au risque de développer des maladies, à la réponse au traitement et à l’efficacité des médicaments. Ces données peuvent être utilisées pour la médecine préventive personnalisée. «Il est apparu que dans le génome de chacun des populations de Novgorod, Pskov et Yakuts, il y avait à peu près le même nombre d’options significatives pour la médecine qu’en moyenne, elles s’établissaient à 57», a déclaré le spécialiste. – Il est intéressant de noter que la base de données sur les variantes génomiques dans les populations russes, créée à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, est l’un des outils de base essentiels de la médecine personnalisée. Et aujourd’hui, SPSU dispose de toutes les ressources nécessaires pour commencer à développer activement la future médecine entre ses murs. »Un autre objectif important du projet est de retracer les voies historiques de la migration humaine sur le territoire moderne de la Russie et de l’Eurasie en utilisant des données génétiques. Bien que les ancêtres communs de tous les peuples de la Terre soient originaires du territoire africain, les chercheurs souhaitent connaître le plus de détails possible sur la manière dont les gens se sont installés autour de la planète.

La diversité ethnique de la Russie et le vaste territoire sur lequel se sont déroulées les migrations de divers peuples permettront d’enquêter plus en détail sur l’histoire de la colonisation et du métissage des peuples de l’Eurasie et de l’Amérique.

À l’heure actuelle, le projet des génomes russes a déjà rassemblé 1 744 spécimens appartenant à 50 populations différentes, dont 334 sont entièrement décodés. Les plans consistent à obtenir des données sur les séquences du génome d’au moins 3 000 hommes et femmes de différentes régions de la Russie, dont les ancêtres sont indigènes dans cette région depuis plusieurs générations. Notez que tous les échantillons sont dépersonnalisés immédiatement après la collecte. Les données personnelles des participants à l’étude n’apparaissent nulle part – les documents sont stockés dans la Biobanque de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg uniquement avec des codes numériques et des informations sur l’emplacement géographique. Seuls les résidents des régions ayant au moins les deux grands-mères et les deux grands-pères nés dans le même district peuvent participer à l’étude.

