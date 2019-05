French News: Deux centres de projet Fraunhofer ouverts en Israël

Source: Fraunhofer-GesellschaftA la fois la cyber-sécurité et la recherche en santé, une position centrale dans la recherche Fraunhofer et une grande importance pour l’économie et la société mondiales. La cybersécurité est une question cruciale pour l’avenir et une condition préalable au bon fonctionnement de l’industrie, de l’économie et de la société numériques. La recherche en matière de santé à la Fraunhofer-Gesellschaft vise à développer des méthodes et des produits efficaces utilisant des technologies de pointe pour améliorer le diagnostic, la prévention, le traitement, les soins et la réadaptation des patients. Reimund Neugebauer, président de la Société Fraunhofer, Asher Cohen, président de l’Université hébraïque de Jérusalem, et le Dr Ing. Susanne Wasum-Rainer, ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne, a participé à cet événement de nombreux hauts représentants de la science, de la politique, du monde des affaires et de la société. En collaborant avec d’excellents partenaires du monde entier, nous renforçons le transfert de connaissances et donnons de nouvelles impulsions à l’Allemagne et à nos partenaires internationaux “, explique le professeur Reimund Neugebauer, président de la Fraunhofer-Gesellschaft. »Nous sommes impatients de poursuivre notre coopération étroite avec nos partenaires israéliens dans deux domaines de recherche d’importance stratégique. Les nouvelles coopérations dans les domaines de la cybersécurité et de la recherche en santé auront bientôt des effets positifs pour tous les participants grâce aux compétences complémentaires. “Dr. Susanne Wasum-Rainer, ambassadrice allemande en Israël, a déclaré: “Les nouvelles technologies et la numérisation de tous les domaines de la vie sont à la fois une opportunité et un défi pour nous. Il est important que nous les traitions de manière responsable – et je suis convaincu que cette responsabilité incombe à l’université hébraïque et à la Fraunhofer-Gesellschaft entre de bonnes mains. «

