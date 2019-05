French News: Deuxième édition de la photo franco-allemande sur la situation en matière de sécurité informatique publiée

Source: Office fédéral de la sécurité de l’information Crypto-monnaies et intelligence artificielle

Lieu BonnDate 21.05.2019Dans le cadre du 16e Congrès allemand sur la sécurité informatique organisé par la BSI à Bonn, le directeur général de l’ANSSI, Guillaume Poupard, et le président de la BSI, Arne Schönbohm, ont présenté le deuxième numéro de la situation commune germano-française en matière de cybersécurité. L’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) et l’Agence nationale française d’étude des systèmes d’information (ANSSI) compilent les résultats et les expériences nationales sur deux sujets d’actualité et les préparent pour le grand public. Les sujets du nouveau numéro sont les suivants: crime cryptographique et intelligence artificielle dans la sécurité informatique. Le rapport de situation franco-allemand sur la cybersécurité est disponible sur le site web de BSI en anglais et en allemand. “Le tableau de la situation de la cybersécurité franco-allemand illustre notre compréhension transfrontalière commune de l’évaluation de la situation de la menace actuelle. La qualité des cyberattaques a atteint une nouvelle dimension en Allemagne comme en France, ce qui, combiné à la numérisation croissante, crée une situation de menace à laquelle nous devons résolument faire face. Pour ce faire, nous travaillons ensemble pour analyser les problèmes actuels de cybersécurité et élaborer des solutions communes afin de mieux protéger l’État, l’économie et la société. Le partenariat intensif de longue date entre l’ANSSI et la BSI constitue une contribution importante à l’amélioration de la cybersécurité dans les deux pays et en Europe “, a déclaré le président de la BSI, Arne Schönbohm. Le directeur de l’ANSSI, Guillaume Poupard, se félicite de la publication du deuxième numéro:” -Security Situation Picture est un résultat tangible et concret de la fructueuse coopération franco-allemande entre l’ANSSI et BSI. “Le nouveau tableau de situation commun offre une vue d’ensemble des différents scénarios d’attaque dans le domaine de la criminalité liée aux cryptomonnaies. L’évolution des prix des crypto-monnaies fluctue généralement très fortement. Bien que les crypto-monnaies soient la cible des cybercriminels en haute phase, leur motivation criminelle semble décroître à mesure que les prix baissent à nouveau. L’ANSSI et BSI s’attendent à ce que les attaques reprennent avec l’augmentation des prix et surveillent donc en permanence l’évolution.L’intelligence artificielle fait déjà partie intégrante de nombreuses applications de sécurité informatique et stratégies de défense. Celles-ci incluent la détection de logiciels malveillants, les anomalies du trafic réseau et les attaques contre les systèmes d’identification biométriques, ainsi que le renforcement des systèmes cryptographiques contre les attaques par canaux secondaires. L’intelligence artificielle est également utilisée comme outil du côté de l’attaquant. Ainsi, l’intelligence artificielle peut être utilisée pour attaquer des systèmes de reconnaissance faciale, résoudre des tâches de captcha ou effectuer des attaques d’ingénierie sociale et de canal secondaire contre des systèmes cryptographiques. Selon l’ANSSI et la BSI, une compromission ciblée des données sur lesquelles l’IA apprend ses capacités (“empoisonnement des données”) constitue une menace importante. Avec cette technique, un attaquant en intelligence artificielle peut enseigner des capacités indésirables, qui sont ensuite utilisées pour des attaques. Il est donc essentiel de disposer de chaînes d’approvisionnement sécurisées pour les données de formation sur l’intelligence artificielle. Contact presse: Office fédéral de la sécurité de l’information Postfach 20036353133 BonnPhone: +49 228 99 9582-5777Telefax: +49 228 99 9582-5455E-Mail: presse@bsi.bund.de

MIL OSI