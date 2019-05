French News: E. Bushmin: Nous proposons de libérer les contribuables socialement importants de l’impôt sur le revenu des particuliers

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les sénateurs ont préparé des amendements à la deuxième lecture du projet de loi modifiant le Code des impôts.

Conseil de la Fédération vice-président Eugene Bushmin BushminEvgeny Viktorovichpredstavitel de l’organe exécutif du corps de la République de Kabardino-Balkarie région de Rostov et le vice-président du Comité du Conseil de la fédération du budget et des marchés financiers Mukharbiy Ulbashev, UlbashevMuharby Magomedovichpredstavitel législatif (représentant) et un groupe de députés de la Douma ont préparé des amendements à la le projet de loi “portant modification de l’article 217 du code des impôts RF ”pour clarifier la liste des revenus exemptés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le projet de loi élaboré par le gouvernement de la Fédération de Russie dans le cadre de l’adoption de la résolution de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie précise la liste des revenus exemptés du paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et ajoute de nouveaux motifs d’exonération fiscale aux paiements socialement importants. la liste des revenus exemptés du paiement de l’impôt sur le revenu, le paiement mensuel aux personnes à qui le signe “Résident de Leningrad a été attribué”, le montant du paiement Il est également proposé d’élargir la possibilité de bénéficier d’une déduction d’impôt social correspondant au montant des frais engagés pour tout médicament prescrit par le médecin traitant et acheté à ses frais, du fait que la liste existante n’inclut pas les médicaments modernes très efficaces. L’amendement augmentera la disponibilité de médicaments essentiels pour nos citoyens.Ces propositions ont été soutenues lors d’une réunion du Comité du budget et des impôts de la Douma d’Etat.Le 23 mai 2019, le projet de loi devrait être examiné en seconde lecture lors d’une réunion de la Douma d’Etat.

