French News: Elections européennes: le président fédéral à la journée de travail à Leipzig

Source: DGB – Bureau exécutif fédéral Le 20 mai, la DGB et les syndicats ont encouragé la participation aux élections européennes et une Europe sociale avec une journée d’action pour les entreprises. Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier a pris la parole lors de la réunion du personnel de BMW à Leipzig devant environ 2 500 collaborateurs. “Ne laissons pas le débat sur l’Europe à d’autres, en particulier à ceux qui souhaitent casser la Maison de l’Europe. Faisons de l’avenir de l’Europe notre cause commune! “, A déclaré le président à Leipzig. Citoyen, président fédéral, allemand et européen, il déclare: “Nous sommes chez nous en Allemagne, mais l’Europe est notre deuxième patrie! Cela vaut la peine de travailler pour cette grande chance. Cela vaut la peine de discuter et de choisir toujours de voter dimanche. “Discours complet du Président fédéral lors de la journée d’action opérationnelle Europe à l’usine BMW de Leipzig le 20 mai 2019

MIL OSI