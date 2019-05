French News: Gazprom achève la construction de huit nouveaux gazoducs dans la région de Vologda

Source: Gazprom en russe

Une réunion de travail a eu lieu aujourd’hui à Moscou entre Alexey Miller, président du comité de direction de Gazprom, et Oleg Kuvshinnikov, gouverneur de la région de Vologda.

Les parties ont discuté des activités d’investissement de la société dans la région. Ils ont notamment évoqué le développement du corridor de transit du gaz nordique, d’importance stratégique. Des tronçons de gazoducs de haute technologie modernes, Ukhta-Torzhok, Ukhta-Torzhok-2 et Gryazovets-Vyborg, sont mis en place. Dans la phase active de renforcement des capacités dans la région de Gryazovets à la station de compression “Slavyanskaya”. La mise en œuvre du projet de construction d’un gaz latéral aux années. Kirillov, Belozersk, Lipin Bor, Vytegra de l’oblast de Vologda et la ville de Pudozh de la République de Carélie. En 2014-2018, l’entreprise (y compris ses filiales) a alloué 137,3 milliards de roubles à la mise en œuvre de projets (principalement de transport de gaz) dans la région. En 2019, des investissements d’un montant de 70,9 milliards de roubles sont prévus.

Une grande attention est accordée au développement de la gazéification de la région de Vologda. En 2002-2018, Gazprom a construit 11 gazoducs intercommunaux, dont deux en 2018. En 2019, la société a achevé les travaux de construction et d’installation de huit gazoducs intercommunaux. Des conditions seront créées pour connecter les consommateurs dans 29 localités: – v. Verkhnevolsky, D. Teshemlya, pos. Timoshkino, le village de Yartsevo, district de Babaevsky; Sidorovo, village de Sidorovskoe, village de Sopelkino, district de Gryazovetsky; – village de Bukino, village de Zmeytsino, village de Markovskoy, village de Novaya, village d’Ostretsovo, pos. Pionnier, s. Sauveur cochers, avec. Vieux avec District de Sheybukhta Mezhdurechensky; D. Verigino, D. Igumnovskaya, Isakovskaya, avec. Krasnoe, D. Maklinskaya, D. Semenovskaya, D. Shkulevskaya, district de Tarnogsky – Vysokoye, Chernyshovo, Chirkovo, district d’Ust-Kubinsky. Zaozerie, le village de Krugloye et le microdistrict Khutorok, la localité de Kaduy, district de Kaduisky, dans la ville de Kirillov, district de Kirillovsky, est l’un des principaux fournisseurs d’énergie thermique aux consommateurs de la région. La société a construit 17 nouvelles chaudières dans cinq districts de la région de Vologda. Alexey Miller a appelé l’attention d’Oleg Kuvshinnikov sur la nécessité de mener des travaux systématiques en vue de renforcer la discipline en matière de paiement des consommateurs et de réduire les arriérés de paiement pour le gaz et l’énergie calorifique fournis. Le 1er mai 2019, il s’élevait à 1 milliard de roubles. et 1,2 milliard de roubles. respectivement.

Contexte Entre Gazprom et le gouvernement de l’oblast de Vologda, il existe des accords de coopération et d’élargissement de l’utilisation du gaz naturel comme carburant, le traité de gazéification, le programme de développement de l’approvisionnement en gaz et de la gazéification de la région jusqu’en 2021. y compris en années Vologda et Cherepovets. Dans le cadre du programme Gazprom pour les enfants, trois complexes sportifs et récréatifs ont été construits dans la région (à Gryazovets, dans le village de Yubileiny et dans le village de Nyuksenitsa), ainsi que dans des terrains de sport multifonctionnels modernes.

