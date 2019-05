French News: Gazprom et OMV discutent de l’approvisionnement en gaz et de Nord Stream 2

Source: Gazprom en russe

ReferenceOMV AG est le partenaire principal de Gazprom en Autriche. Les sociétés coopèrent notamment dans les domaines de la production, du transport et de la fourniture de gaz: en juin 2018, un accord a été signé pour prolonger le contrat existant entre Gazprom Export et OMV Gas Marketing & Trading GmbH pour la fourniture de gaz naturel russe à l’Autriche jusqu’en 2040. En octobre 2018, Gazprom et OMV ont signé un mémorandum sur la coopération stratégique: en 2018, Gazprom a fourni à l’Autriche 12,3 milliards de mètres cubes. mètres de gaz – de 34,8% (3,2 milliards de mètres cubes) de plus qu’en 2017 (9,1 milliards de mètres cubes). Nord Stream – 2 est un projet de construction d’un gazoduc d’une capacité de 55 milliards de mètres cubes. m de gaz par an de la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique.

