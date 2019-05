French News: Griese: “Une meilleure information numérique pour les personnes handicapées”

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires socialesAvec un design retravaillé et une convivialité accrue, le site Web du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (www.einfach-teilhaben.de) est en train d’être relancé et offre une apparence moderne ainsi que des informations rapidement récupérables. développé sur Internet, nous avons donc complètement repensé le site Web et adapté au changement de comportement des utilisateurs, a déclaré la secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, Kerstin Griese. Nous souhaitons permettre une plus grande participation et fournir de meilleurs services d’information numérique aux personnes handicapées et non handicapées.Le site Web est un portail d’information permettant aux personnes handicapées, à leur famille, aux autorités et aux entreprises en matière de handicap de rester à jour. Contrairement à d’autres offres sur Internet, des informations complètes sont regroupées dans un seul endroit et sont accessibles sans obstacles. Simply Simply “est simplement organisé” en fonction des situations de la vie, telles que “vieillesse et retraite”, “enfance et famille”, “école” ou “Handicap” articulé et offre u. a. Informations sur les possibilités de financement, la réadaptation professionnelle, les aides techniques et les services financiers pour les personnes handicapées: le site contient des contenus en langage facile et en langue des signes. La relance s’est effectuée sur la base de discussions d’experts et d’analyses de groupes cibles sur les exigences d’accessibilité.Les nouveaux dossiers thématiques Le site Web a été restructuré et offre à ses 18 domaines thématiques une offre d’information ciblée et donc une vue plus compréhensible des différents contenus. Des textes explicatifs et des informations de base donnent un aperçu clair du contenu, afin de développer davantage les informations disponibles sur le site Web, sous les rubriques “migration”, “amour et sexualité” ainsi que “assistance contre la violence”. RatgeberseitenNew est également la section “Conseiller”. Voici non seulement informé, mais aussi montré ce qui peut être demandé où ou où trouver quelque chose de concret. En fonction du sujet, une question claire est définie, à laquelle il est répondu sur la page du guide (par exemple, comment demander une carte d’invalidité?).

MIL OSI