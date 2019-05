French News: Il est important de sensibiliser les citoyens aux particularités du nouveau système de traitement des déchets de déchets médicaux – A. Kutepov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu une réunion du groupe de travail sur l’amélioration du contrôle (de la supervision) de la circulation et de la gestion des déchets solides municipaux par l’État.

Andrei Kutepov Andrey Andreyevich Kutepov, président du Comité du Conseil de la fédération chargé de la réglementation et de l’organisation des activités parlementaires, représentant de l’autorité législative (représentante) de Saint-Pétersbourg, a tenu une réunion du groupe de travail sur l’amélioration du contrôle municipal (surveillance) des déchets solides par les municipalités (MSW). Le président a noté que le nouveau système a commencé à fonctionner à partir du 1er janvier 2019. “Lors de la réunion de la Commission gouvernementale sur le traitement des déchets de production et de consommation, il a été annoncé que 60 régions avaient déjà complètement basculé dans le nouveau système de gestion des déchets solides urbains, dix – en partie, tandis que quinze régions étaient en préparation.”

Andrei Kutepov a déclaré que lors de la visite de parlementaires dans les régions de cette région, des problèmes avaient été identifiés. «En particulier, double paiement pour les ordures. Lorsqu’un tarif distinct est apparu pour la gestion des déchets solides, les frais d’exportation de services de logement de la colonne n’étaient pas exclus, et les résidents ont payé le service à deux reprises. «Selon la loi, ils devraient inclure une liste complète de données, allant de la source de production des ordures, de la quantité de déchets, ventilée par type et classe de danger, aux lieux de traitement, d’élimination, d’élimination et d’élimination. L’analyse et la comptabilisation de toutes ces données n’ont pas été effectuées dans toutes les régions et, par conséquent, les schémas territoriaux se sont révélés incomplets ».

En outre, a ajouté Andrei Kutepov, il est nécessaire de déterminer les taux d’accumulation de TKO. «Ils sont traités différemment dans les régions. Quelque part, ils sont approuvés pour toute la région et quelque part pour chaque municipalité. Quelque part, la norme en matière de logement individuel et multi-résidentiel est différente, mais quelque part, elle en est une.

Le sénateur a déclaré que la mise en place d’infrastructures permettrait d’atteindre les résultats du projet national «Ecologie» – d’ici 2024, la part des déchets triés devrait passer de 12%. à 60 pour cent, et recyclable – de 7 pour cent. jusqu’à 36%. «Pour une réduction radicale du nombre de sites d’enfouissement, l’introduction généralisée d’une collecte séparée des déchets est nécessaire. Seuls 10 à 20% des matériaux recyclés peuvent être extraits des déchets mélangés, car, mélangés à des déchets organiques, les vieux papiers, le verre, les petites fractions de plastique se détériorent et ne peuvent plus être recyclés. Avec des conteneurs pour fractions sèches et propres, jusqu’à 95% de leur contenu peut être envoyé pour un tri de haute qualité en vue de son recyclage. »Andrei Kutepov a attiré l’attention sur l’importance de sensibiliser les citoyens aux caractéristiques du système de traitement des déchets de déchets ménagers. «La pratique montre que la population de la Russie est intéressée par l’acquisition de connaissances dans le domaine de l’écologie en général, sur le thème de la gestion des déchets en particulier. Nous devons construire un système civilisé et transparent d’utilisation des MSW. ”Vice-président du Comité du Conseil de la fédération pour la politique agricole, alimentaire et la gestion de l’environnement Sergey Mitin, MitinSergey Gerasimovich Représentant du pouvoir exécutif de la région de Novgorod Yury Fedorov, Fedorov Yury Viktorovich de l’autorité législative (représentative) de la République d’Oudmourtie membres du comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération, Ildus Akhmetzyanov Akhmetzyanov, Ildus Talrykovich, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la République du Tatarstan. de l’organe exécutif de l’Etat Gouvernement de la région de Kalouga et Viktor Ozerov, OzerovViktor Alekseevich Représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’Etat du territoire de Khabarovsk Membre du Conseil de la Fédération chargé de la législation constitutionnelle et de la construction de l’Etat Yalalov, Yalalov Irek Ishmukhametovich représentant du pouvoir législatif (représentant ) L’autorité publique de la République du chef de la direction Bashkortostan PPK « déclaration environnementale russe » Denis Butsaev, directeur adjoint du Service pénitentiaire fédéral russe, Rustam Stepanenko.Uchastniki discuté condamnés à travailler sur le tri et le recyclage des déchets municipaux solides, ainsi que de nouvelles améliorations du système.

