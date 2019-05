French News: Journées de la région de Kemerovo – Le Kuzbass se tiendra au Conseil de la Fédération

Source: Russie – Conseil de la fédération

Des réunions de comité élargies auront lieu avec la participation de représentants des autorités de l’État dans la région.

Les Journées de la région de Kemerovo se dérouleront du 21 au 22 mai au Conseil de la Fédération, avec la participation de Valentina Matvienko Matvienko, Présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Ivanovna, représentante de l’organe exécutif de Saint-Pétersbourg, inaugurant officiellement l’exposition sur les réalisations de la région de Kemerovo – Kuzbass.

La délégation de ce sujet de la Fédération de Russie au Conseil de la Fédération sera dirigée par le gouverneur de la région, Sergey Tsivilev TsivilevSergey Evgenyevich, gouverneur de la région de Kemerovo et président du Conseil des députés du peuple, Vyacheslav Petrov. PetrovVyacheslav AnatolyevichPrésident du Conseil des députés du peuple de la région de Kemerovo Les réunions élargies des comités du Conseil de la fédération auront lieu. Questions d’actualité concernant le développement du complexe agro-industriel et la gestion de l’environnement dans la région de Kemerovo – Kouzba Le Comité de la politique agricole et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération abordera la question de la sécurité et de la réduction de la criminalité dans la région, lors de la réunion du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération. sur la création de conditions propices au développement des institutions de la société civile Au sein du Comité de la politique sociale du Conseil de fédération, ils débattront du thème de la politique sociale dans la région de Kemerovo – Kuzbass. Le Conseil de la Commission de la Fédération sur la science, l’éducation et la culture se concentrera sur l’éducation, la science et la culture dans le cadre de la mise en œuvre de projets nationaux, au cours desquels la commission de la politique économique se concentrera sur des questions d’actualité relatives au développement des infrastructures dans la région de Kemerovo – Kuzbass. Heure du sujet de la Fédération de Russie “. Les dirigeants régionaux informeront les sénateurs des perspectives de développement socio-économique et des priorités de l’activité législative de la région de Kemerovo – Kuzbass.

