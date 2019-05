French News: Kegler et Bowlingbund confirment Uwe Oldenburg

Source: DOSBUwe Oldenburg reste président de la fédération allemande de bowling et de quilles (DKB). Il a été confirmé samedi 11 mai par les délégués de l’Assemblée fédérale.

Les délégués de l’Assemblée fédérale de la DKB s’étaient installés à Sarrebruck, après l’accueil du député du département des sports de l’administration de la ville, Harald Schindel, un programme complet présenté devant l’ancien président, ils avaient exprimé à plusieurs reprises la confiance de ce dernier, de sorte que Uwe Oldenburg, président de la DKB a été élu pour quatre ans. En raison de la non-candidature des trois vice-présidents précédents et d’une version révisée des précédents statuts de la DKB, l’occasion pour le conseil exécutif de disposer d’un nouvel “apport” a permis à l’association de diriger ses travaux. Maintenant, avec Dany Rosengard-Beck (vice-président de l’administration / organisation), Holger Zurek (vice-président des finances), Walter Werner (vice-président du sport / développement des associations) et la vice-présidente de la jeunesse désormais confirmée, Ulrike Klaus, il est temps de travailler avec un vote unanime. Sous la direction du président Uwe Oldenburg, le président et l’ancien vice-président de l’administration, Franz Schumacher, ont communiqué pendant une année à tous les membres de la DKB (membres du conseil d’administration, délégués des associations nationales) la nouvelle version du statut de l’association, L’association Erich Schröder (association de discipline DKB Bahnart Schere), Jürgen Franke (association disciplinaire DKB Bahnart Classic) et Siegfried Schweikardt (Association internationale Classic-NBC) ont présenté leurs propositions. avec elle Après l’achèvement des confirmations des représentants des associations disciplinaires pour le présidium de la DKB, ainsi que les élections de divers comités ont été achevés, a remercié l’ancien et le nouveau président Uwe Oldenburg pour leur confiance. Afin de donner au conseil de la DKB l’ordre de concentrer le développement de l’association avec les associations disciplinaires sur ses membres, il a été élu président de l’assemblée fédérale de la DKB de cette année avec un triple “bon bois”. (Source: DKB)

MIL OSI