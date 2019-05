French News: Klöckner: Les Kitas sont des lieux de vie pour l’éducation nutritionnelle

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’AgricultureLe ministre fédéral double l’aide financière accordée aux centres de réseautage Garderies et repas scolaires – de plus en plus d’enfants prennent leurs repas dans des garderies

En ce jour du Kitaverpflegung, la ministre fédérale de la Nutrition et de l’Agriculture, Julia Klöckner, a visité la garderie municipale de Himmelfeld à Montabaur. Dans son discours, elle a attiré l’attention sur l’importance de bien équilibrer les repas dans les garderies.

“Une alimentation équilibrée, en particulier des plus petits, est la clé d’une vie saine. L’obésité est souvent emportée avec vous pendant toute une vie, dès l’enfance. Les chiffres actuels sont donc préoccupants: en Allemagne, plus de 15% des enfants âgés de 3 à 17 ans sont en surpoids – environ un tiers d’entre eux sont même obèses. Cela favorise les maladies cardiovasculaires ou le diabète et il est d’autant plus important de communiquer les compétences nutritionnelles le plus tôt possible. Parce que ce que Hans n’apprend pas, Hans n’apprend jamais – ni Klärchen et Klara. L’éducation nutritionnelle déjà à la garderie et à l’école primaire, c’est crucial. Ainsi qu’une alimentation équilibrée dans ces installations. De plus en plus d’enfants prennent régulièrement leurs repas ici. Avec mon ministère, je me suis donc engagé à appliquer à l’échelle nationale le standard de qualité de la Société allemande de nutrition. Les agences de réseautage expliquent et diffusent ce type de normes pour les crèches et les repas scolaires. Ils aident vraiment à faire un bon repas pour les enfants possible et attrayant. C’est une bonne chose. C’est pourquoi j’ai doublé le soutien financier de mon ministère pour les années 2019 et 2020 à deux millions d’euros par an. “La nutrition équilibrée des enfants est une préoccupation centrale de la ministre fédérale Julia Klöckner: Contrairement aux adultes, les enfants – en particulier les jeunes enfants – ne peuvent le faire eux-mêmes. évaluer ce qui est sain et équilibré pour eux. Ils sont donc particulièrement vulnérables – c’est aussi la responsabilité de l’État. Julia Klöckner interdira donc l’ajout de sucre dans le thé pour les nourrissons et les enfants en bas âge. Dans le cas des aliments complémentaires tels que les céréales, au niveau de l’UE, il préconise d’ajouter le moins de sucre possible. En outre, en février de cette année, le ministre a ouvert l’Institut pour la nutrition de l’enfant de l’Institut Max Rubner de Karlsruhe, qui élabore un concept de nutrition préventive pour les enfants et les adolescents. Pour la première fois, il fait l’objet de recherches dans différentes disciplines scientifiques, dont les enfants de la nutrition ont réellement besoin et dont ils sont enthousiastes. Il s’agit d’un projet phare dans le domaine de la recherche sur la nutrition des enfants – en Allemagne et en Europe – Contexte – ‘Daycare’: la journée nationale de restauration scolaire sera la première prise de conscience nationale de l’importance de la restauration en garderie le 21 mai promu pour une plus large diffusion des normes de qualité DGE. Cela revêt une grande importance, car en mars 2019, près de 2,8 millions d’enfants de zéro à six ans étaient pris en charge en Allemagne dans des crèches, la tendance est toujours à la hausse. Le nombre de repas pris quotidiennement par les enfants dans les établissements est également en augmentation. Afin de garantir leur santé et leur équilibre, le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL) a élaboré la norme de qualité DGE, qui est maintenant distribuée dans douze États par le biais de centres de réseautage, sur lesquels des photos imprimables sont disponibles sous peu.

