Source: Russie – Conseil de la fédération

Discours du gouverneur de la région de Kemerovo – Kuzbass Sergey Tsivilev et président du Conseil régional des députés du peuple, Vyacheslav Petrov

Le Conseil de la fédération se réunira pour la 458e séance au début de laquelle les sénateurs envisageront de révoquer le procureur général adjoint de la Fédération de Russie. Des projets de loi portant sur une expérience dans les bureaux de vote numériques à Moscou sont à l’ordre du jour. capital », modifications du Code du logement de la Fédération de Russie visant à clarifier la procédure de transfert de locaux d’habitation dans des immeubles d’habitation, ainsi que du Code de la famille de la Fédération de Russie concernant la possibilité d’adopter un enfant Il est également prévu d’envisager des modifications de la législation régissant l’entrée dans le service militaire sous contrat de ressortissants étrangers, des visites aux patients dans des unités de soins intensifs, le renforcement de la responsabilité administrative en cas de nouvelle connexion non autorisée à des réseaux d’infrastructure et d’utilisation des ressources énergétiques. Le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, parlera du développement des sports de haute performance et du système d’entraînement La réserve La «Heure du sujet de la Fédération de Russie» sera consacrée aux Journées de la région de Kemerovo – Kouzbass, qui se déroulent au sein du Conseil de la fédération. Sergey Tsivilev TsivilevSergey Evgenievich, gouverneur de la région de Kemerovo et président du Conseil des députés du peuple, Viatcheslav Petrov, devrait prendre la parole. PetrovVyacheslav AnatolyevichPrésident du Conseil des députés du peuple de la région de Kemerovo

