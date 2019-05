French News: La protection du climat donne des impulsions à la croissance et à l’emploi

Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a inauguré le congrès de la BMU “La protection du climat, moteur d’innovation de l’économie” Le congrès montre comment la conversion à une économie climatiquement neutre peut être économiquement viable.

Le Congrès BMU “La protection du climat en tant que moteur d’innovation pour l’économie” a lieu aujourd’hui à Berlin

Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a inauguré aujourd’hui le congrès de la BMU “La protection du climat, moteur d’innovation de l’économie”. Sur la base d’études récentes, le congrès montre comment la conversion à une économie climatiquement neutre peut également être économiquement viable. Svenja Schulze “La protection du climat porte ses fruits de trois manières. Il encourage l’innovation, crée des emplois et renforce les exportations. La protection du climat est un moteur des produits, processus et services modernes. Les politiciens peuvent définir les impulsions nécessaires “, a déclaré la ministre fédérale de l’Environnement, Svenja Schulze, dans son discours d’ouverture. “Avec une protection climatique constante, nous nous assurons une place dans le groupe des économies les plus compétitives du monde. En revanche, les pays qui ne prennent pas cela au sérieux seront loin derrière. “Schulze a exigé qu’il travaille maintenant dur pour parvenir à la neutralité climatique de l’Allemagne. Les discussions sur les objectifs devraient appartenir au passé: «Nous n’avons plus besoin de discussions paralysantes pour savoir si nous voulons ou non devenir un pays neutre en gaz à effet de serre. Je préférerais parler des technologies et des innovations sociales que nous utilisons pour protéger le climat. “Investir dans la protection du climat est également le résultat de quatre études nationales et internationales présentées et discutées au congrès. L’étude “Opportunités économiques grâce à la protection du climat” souligne les effets positifs d’une économie de la protection du climat sur le commerce extérieur. L’étude intitulée “Évaluations de l’impact des objectifs sectoriels de protection du climat” montre que la protection du climat est économiquement bénéfique dans tous les domaines envisagés. L’étude de l’OCDE “Financer le climat de demain”. Repenser l’infrastructure “Pour sa part, il s’attaque aux facteurs de croissance en modernisant les infrastructures pour atteindre les objectifs climatiques et de développement.” Nous devons des politiques environnementales novatrices aux technologies que nous pouvons utiliser aujourd’hui pour limiter les changements climatiques. Un grand nombre de ces technologies sont fabriquées en Allemagne “, a déclaré le sous-secrétaire parlementaire Schwarzelühr-Sutter, également présent au congrès. Dans l’après-midi, les résultats scientifiques sont soumis à un contrôle de la pratique. Des entrepreneurs de différents secteurs, ainsi que des représentants d’associations professionnelles et de syndicats, expliquent ce que la protection du climat signifie pour eux, quelles opportunités et quels risques ils voient et ce qu’ils mettent réellement en œuvre dans leurs entreprises. employés climatiques. En Allemagne, un employé sur 30 travaille pour la protection du climat. Il est également intéressant de regarder le nombre de brevets déposés en Allemagne, qui sont utilisés comme un indicateur précoce de l’innovation et du développement de la base de connaissances d’un pays, montrant ainsi un aspect de la compétitivité internationale: En Allemagne, les demandes de brevets pour des technologies de protection du climat ont plus que doublé depuis 1991 grandi rapidement que les demandes de brevet en général. Cela prouve que la protection du climat est un moteur d’innovation important pour l’économie allemande. Avec 14,3% des demandes mondiales de brevets pour des technologies de protection du climat, l’Allemagne se classe au troisième rang derrière le Japon (19,9%) et aux États-Unis (16,2%). L’Allemagne détient 37,5% de ces brevets au sein de l’UE.

21.05.2019 | Communiqué de presse n ° 074/19 | La protection du climat

Informations complémentairesLes quatre études mentionnées se trouvent aux liens suivants: Études de l’OCDELes études de l’OCDE concluent qu’avec des politiques appropriées, une réduction ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre peut être accompagnée d’une productivité accrue et d’une croissance inclusive. Même si la marge de manœuvre budgétaire est faible, avec les bonnes mesures structurelles et les bonnes incitations, une croissance économique plus forte peut être associée à un développement inclusif, à faibles émissions et stable. Plus tôt le processus de transformation commencera tôt, plus il sera probable que les travailleurs particulièrement dépendants des secteurs à forte intensité d’émissions ne seront pas surchargés. 2050. L’étude conclut que les objectifs de chaque secteur sont réalisables avec des stratégies différentes. Toutes les stratégies de mise en œuvre étudiées sont associées à des effets positifs d’un point de vue économique. Des défis spécifiques dans tous les secteurs doivent être pris en compte dans la formulation et la mise en œuvre du premier Plan d’action climat 2050.

