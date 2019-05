French News: Le bureau du procureur militaire de la garnison d’Ekaterinbourg a rétabli les droits des membres des familles d’anciens combattants de la Grande Guerre patriotique et des opérations militaires

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur militaire de la garnison d’Ekaterinbourg a procédé à une inspection de l’application de la législation sur les pensions des veuves, des parents et des enfants d’anciens combattants de la Grande Guerre patriotique et des anciens combattants vivant dans la région de Sverdlovsk. En vue de défendre les droits et les intérêts légitimes des membres des familles des anciens combattants, le parquet militaire a déclaré devant le tribunal du district de Leninski à Iekaterinbourg demandes de recouvrement des montants insuffisamment perçus, dont 19 sont réexaminés et réglés par le tribunal, après quoi un nouveau calcul est effectué et la pension est versée en tenant compte de l’augmentation. Les travaux visant à rétablir les droits des citoyens de cette catégorie de bénéficier d’une pension accrue se poursuivent. Service de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie «AIR» à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI